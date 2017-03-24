Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек объявил, что голкипер "Ромы" Войцех Щесны не хочет возвращаться в "Арсенал", пока у руля лондонского клуба находится Арсен Венгер.

В данный момент Щесны завершает свой второй кряду сезон в итальянском клубе на правах аренды, но по-прежнему имеет контракт с "Арсеналом", действительный еще два полных года.



Как признается глава польского футбола, Щесны не верит, что Венгер сделает его первым номером, а потому предпочтение Войцеха — остаться в "Роме".



"Я ужинал вместе с Щесны, и он сказал мне, что хотел бы остаться в "Роме". Если Венгер продлит свое пребывание в "Арсенале", то я не думаю, что он вернется в Лондон, хотя у него все еще есть действительный до 2019 года контракт".



"Поэтому я вижу здесь два варианта: либо "Арсенал" вернет его, либо они назовут свою цену. 100 процентов, что случится одно из двух, но сам Войцех предпочел бы остаться в итальянской столице", — сообщил Бонек радиостанции Centro Suono Sport.