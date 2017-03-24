Щесны не хочет возвращаться в "Арсенал"
Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек объявил, что голкипер "Ромы" Войцех Щесны не хочет возвращаться в "Арсенал", пока у руля лондонского клуба находится Арсен Венгер.
В данный момент Щесны завершает свой второй кряду сезон в итальянском клубе на правах аренды, но по-прежнему имеет контракт с "Арсеналом", действительный еще два полных года.
Как признается глава польского футбола, Щесны не верит, что Венгер сделает его первым номером, а потому предпочтение Войцеха — остаться в "Роме".
"Я ужинал вместе с Щесны, и он сказал мне, что хотел бы остаться в "Роме". Если Венгер продлит свое пребывание в "Арсенале", то я не думаю, что он вернется в Лондон, хотя у него все еще есть действительный до 2019 года контракт".
"Поэтому я вижу здесь два варианта: либо "Арсенал" вернет его, либо они назовут свою цену. 100 процентов, что случится одно из двух, но сам Войцех предпочел бы остаться в итальянской столице", — сообщил Бонек радиостанции Centro Suono Sport.
24.03.2017 15:00
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Последние комментарии:
Вполне логичное объяснение, почему Войцех хочет остаться в "Роме" - это прошлая обида на Арсена Венгера за трансфер Петра Чеха в Лондонский Арсенал. На то время Петр Чех представлял собой безальтернативного основного голкипера не только Арсенала, но и пожалуй любого другого клуба, куда бы он не перешел, не считая клубов, имеющих в своем арсенале молодых и перспективных голкиперов, в лице Давида ДеХеа, Уго Льориса. Перейди в свое время Петр Чех в футбольный клуб "Ливерпуль", мы бы с вами не увидели, как сейчас играют Лорис Кариус и Симон Миньоле. Скорее всего сложностей по трансферу Щесны в "Рому" не должно возникнуть. Даже если Венгер захочет его вернуть, очень важное значение будет иметь желание самого Войцеха играть в Англии. Пожелаем Войцеху раскрыть весь свой потенциал в Римском клубе и стать ключевым его игроком.
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Зашарил поляк, ибо комфортнее ему в италии на 99%
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Щесны решил обоссать Арсенал
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норм так
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