Агент Турана отрицает переговоры с "Арсеналом"

Агент полузащитника "Барселоны" Арда Турана заявил, что его клиент не получал предложений о переходе в "Арсенал".

В четверг авторитетное издание The Times распространило информацию о готовности "канониров" заплатить 25 миллионов фунтов за Турана, перебравшегося на "Камп Ноу" только летом 2015 года.



По слухам, клуб с "Эмирейтс" рассматривает 30-летнего турка в качестве потенциальной замены для плеймейкера Месута Озила, который отказывается подписывать новый контракт и дожидается развития событий с главным тренером Арсеном Венгером.



Тем не менее, агенту игрока Ахмету Булуту ничего не известно об интересе "Арсенала" к его клиенту. Более того, он сомневается, что Туран вообще хочет покидать "Барселону", несмотря на отсутствие стабильной игровой практики.



"На данный момент нам не поступало предложений от "Арсенала", поэтому обсуждать просто нечего. Мы тоже не связывались с их представителями. Как я говорил ранее, Арда счастлив в "Барселоне", а его действующий контракт рассчитан еще на три года", - сообщил Булут ESPN.