УЕФА дисквалифицировал Алли на три матча

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли будет дисквалифицирован на три следующих матча в еврокубках за свое удаление против "Гента" на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Месяц назад 20-летний Алли заработал первую в своей профессиональной карьере красную карточку, грубейшим образом въехав в ногу Брехта Деягера. Оставшись вдесятером, "шпоры" не смогли добиться нужного результата и в итоге покинули турнир.

И вот сегодня дисциплинарная комиссия УЕФА решила, что Алли, учитывая характер его фола, заслуживает дисквалификацию на три матча.

Таким образом, если "Тоттенхэм"останется в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона, то Деле не поможет своей команде в трех первых матчах группового этапа Лиги Чемпионов следующего розыгрыша.


Метки Алли, дисквалификации, Тоттенхэм, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2017 13:05

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  1. selfish 24.03.2017 14:00 # selfish
    Игрок, безусловно, очень талантливый, но грубость свою должен держать при себе, если хочет превратиться в футбольную звезду мировой величины. Лучшие игроки современности в лице Роналду и Месси частенько получают по ногам, но сами себе фолить не позволяют, ибо техника владения мячом доведена до совершенства. Ему нужно брать с них пример. Удачи.

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  2. blackdreamer 24.03.2017 13:57 # blackdreamer
    чсв малолетка

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  3. j-silver 24.03.2017 13:14 # j-silver
    какой то он не сдержанный. псих он. надо над ним поработать психологам, иначе приглашение в свою команду от Челси или Реала не получит

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