УЕФА дисквалифицировал Алли на три матча
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли будет дисквалифицирован на три следующих матча в еврокубках за свое удаление против "Гента" на стадии 1/16 финала Лиги Европы.
Месяц назад 20-летний Алли заработал первую в своей профессиональной карьере красную карточку, грубейшим образом въехав в ногу Брехта Деягера. Оставшись вдесятером, "шпоры" не смогли добиться нужного результата и в итоге покинули турнир.
И вот сегодня дисциплинарная комиссия УЕФА решила, что Алли, учитывая характер его фола, заслуживает дисквалификацию на три матча.
Таким образом, если "Тоттенхэм"останется в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона, то Деле не поможет своей команде в трех первых матчах группового этапа Лиги Чемпионов следующего розыгрыша.
24.03.2017 13:05
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Последние комментарии:
Игрок, безусловно, очень талантливый, но грубость свою должен держать при себе, если хочет превратиться в футбольную звезду мировой величины. Лучшие игроки современности в лице Роналду и Месси частенько получают по ногам, но сами себе фолить не позволяют, ибо техника владения мячом доведена до совершенства. Ему нужно брать с них пример. Удачи.
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чсв малолетка
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какой то он не сдержанный. псих он. надо над ним поработать психологам, иначе приглашение в свою команду от Челси или Реала не получит
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