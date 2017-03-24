УЕФА дисквалифицировал Алли на три матча

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли будет дисквалифицирован на три следующих матча в еврокубках за свое удаление против "Гента" на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Месяц назад 20-летний Алли заработал первую в своей профессиональной карьере красную карточку, грубейшим образом въехав в ногу Брехта Деягера. Оставшись вдесятером, "шпоры" не смогли добиться нужного результата и в итоге покинули турнир.



И вот сегодня дисциплинарная комиссия УЕФА решила, что Алли, учитывая характер его фола, заслуживает дисквалификацию на три матча.



Таким образом, если "Тоттенхэм"останется в топ-4 Премьер-Лиги к финишу сезона, то Деле не поможет своей команде в трех первых матчах группового этапа Лиги Чемпионов следующего розыгрыша.