Мартинес верит, что Лукаку сможет стать лучшим нападающим в мире

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что Ромелу Лукаку из "Эвертона" обладает всеми качествами, чтобы стать лучшим нападающим в мире.

В свое время Мартинесу довелось поработать с Лукаку не только в сборной Бельгии, но и в "Эвертоне", хорошо узнав талантливого бельгийца. В этом сезоне Ромелу продолжает свое развитие и в данный момент с 21 голом возглавляет гонку бомбардиров Премьер-Лиги. По мнению Роберто, для его подопечного нет никаких преград.



"Когда работаешь с Ромом, то понимаешь, что он живет ради матчей. Всю свою жизнь он посвятил футболу. На тренировках он всегда хочет делать больше".



"С самого раннего возраста он таит в себе невероятную голевую угрозу. Любой футболист высочайшего уровня должен делать некоторые вещи выдающимся образом".



"Ром обладает голевой угрозой. С 21 до 23 лет он сильно изменился. Он хочет совершенствоваться, он работает над своими действиями при розыгрыше мяча и над использованием своего тела. Он работает над движением в штрафной".



"Он никогда не терял выдающееся качество по забиванию голов. Я всегда верил, что у него есть шансы стать лучшим девятым номером в мировом футболе, потому что в свои 23 года у него есть абсолютно все", — сообщил Мартинес BBC.