Монреаль и Косьелни связывают свое будущее с "Арсеналом"

Защитники "Арсенала" Начо Монреаль и Лоран Косьелни в один голос заявили, что не помышляют об уходе из клуба, несмотря на неопределенность с будущим главного тренера Арсена Венгера.

В последнее время складывается впечатление, что "Арсенал" находится на пороге больших перемен — независимо от того, продлит ли Арсен свой контракт. И в нынешнем составе команды не так много игроков, которе могут уверены, что в следующем сезоне все еще будут на "Эмирейтс".



Одним из игроков, которым "канониры" подыскивают замену, пресса называет 31-летнего Монреаля, однако сам Начо, которого упорно связывают с возвращением в Испанию, планирует и дальше выступать за "Арсенал".



"У меня остается еще пара лет по контракту с "Арсеналом". Я очень счастлив здесь, я чувствую, что меня очень ценят в команде, и я вполне доволен своей ситуацией. Я благодарен, что мной интересуются некоторые команды. Никогда не знаешь, как все сложится, но прямо сейчас я счастлив в "Арсенале", — сообщил Монреаль Goal.



Аналогичного мнения придерживается и 31-летний Косьелни, который на протяжении большей части сезона исполняет роль капитана "Арсенала".



"Мне хорошо в "Арсенале". Моей семье хорошо в Лондоне. У меня нет причин уходить. Давайте постараемся завершить сезон как можно выше, а там посмотрим", — приводит слова Косьелни Evening Standard.