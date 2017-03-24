Северный Лондон на пороге перемен

Прошлый сезон дал намек на то, что соотношение сил в Северном Лондоне между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" стало меняться. Текущая кампания лишь укрепила эти ощущения, и теперь кажется, что "шпорам", наконец, удастся сделать рокировку со своим заклятым врагом и соседом, в тени которого они оставалось многие годы.

Даже по прошествии лета Маурисио Почеттино не скрывал эмоций, вызванных концовкой предыдущего сезона. Он мог простить команде проигранное по итогу чемпионству "Лестеру", но манера, в которой "шпоры" сошли по пути на финише, по-прежнему не давала аргентинцу покоя.



"Тоттенхэм" был единственным настоящим конкурентом сказочных чемпионов, но, упустив теоретический шанс сравняться с "лисами", лондонская команда посыпалась и закрыла кампанию позорным поражением от уже вылетевшего "Ньюкасла". Между второй и третьей позицией большой разницы нет, если бы не одна подробность — потерей концентрации "шпорами" воспользовался "Арсенал". В очередной раз "канониры" обошли своих соседей и принципиальных соперников в турнирной таблице.



Это было унизительное ощущение для Почеттино. Стабильно посредственный сезон "Арсенала", полный идентичных разочарований, команда Венгера все равно завершила выше "Тоттенхэма". Французский тренер никогда не позволял соседям обходить его в турнирной таблице — не удалось это "шпорам" и по ходу их, вероятно, сильнейшего внутреннего сезона с момента появления Венгера в английском футболе. "Тоттенхэму" осталось довольствоваться статусом "команды будущего", а в настоящем переживающий стагнацию "Арсенал" все равно имел повод посмеяться над конкурентом.



Почеттино заговорил о той спортивной боли еще в августе, делая посыл команде — во второй раз подряд такого поворота он не потерпит, потому что это принципиально важно для развития клуба. За 10 туров до конца нынешнего сезона "шпоры" опережают "Арсенал" на девять очков, пусть "канониры" и имеют игру в запасе. Ситуация повторяется: обнадеживающий сезон команды Почеттино и еще один обыденный год соседей, рано теряющих шансы на чемпионство и выбывающих на той же стадии плей-офф Лиги Чемпионов. У "Тоттенхэма" почти нет шансов догнать лидирующий "Челси", но возможность оставить за спиной "Арсенал" как никогда велика — "канониры" стоят на пороге больших изменений, и заочный триумф "шпор" станет их хорошим символом.



На "Эмирейтс" изменилось немного, но обстоятельства могут перевести "стагнацию" "Арсенала" в режим "регресса". На этот раз вылет на стадии 1/8 финала был особенно болезненным — момент ожидаемый, но приправленный реальным унижением. Попасть в Лигу Чемпионов "канониры" по-прежнему могут, но эта задача, естественно, усложнились возросшим уровнем конкуренции. "Арсенал" в этом году не стал слабее – это ровно та же команда, следующая тем же игровым принципам и наступающая на те же грабли.



Будущее Арсена Венгера под вопросом, хотя и находится в руках самого менеджера. После субботнего поражения от "Вест Бромвича" француз говорил, что принял решение, о котором пресса и болельщики узнают позже. Тон высказывания мог намекать на вариант с уходом, но последующие сообщения в медиа заставляют верить в то, что Венгер пришел к альтернативной опции. Вместо предложенного двухлетнего контракта он подпишет соглашение на один год, а сообщит клуб об этом в момент, когда результаты улучшатся, и критический момент волнений будет пройден.



Так или иначе, это даже не имеет большого значения — останется француз на своем посту или нет еще на год. "Арсенал" под его руководством вряд ли сумеет прибавить, учитывая также и вполне вероятный уход ключевых футболистов "канониров", вроде Алексиса Санчеса и Месута Озила. Венгер способен поддерживать общий уровень коллектива, но его эра неминуемо подходит к концу. "Тоттенхэм" в это же время переживает обратный процесс становления.



Вряд ли манеру управления клубом Даниэля Леви можно было часто ставить в пример соседям по Северном Лондону, хотя сейчас на коне именно он. Руководитель "шпор" часто менял не только менеджеров, но и сам вектор развития клуба, уходя в крайности — от влиятельного главного тренера до спортивного директора над ним. Успехи "шпор" в последние пятнадцать лет были эпизодическими и зависели от тех же обстоятельств. Самый успешный из тренеров — Харри Рэднапп — носил репутацию человека, любящего тратить деньги руководителей своих клубов. И именно с Рэднаппом Леви был очень осторожен в своих тратах, а великолепные результаты его "шпор" строились вокруг умения англичанина работать с одаренными исполнителями. Как раз в тот период Лука Модрич и Гарет Бэйл выросли до статус футболистов "топ-уровня". Поворот, не продиктованный заранее заложенным планом.



Потому можно сказать, что и с Почеттино "Тоттенхэму" повезло. Звезда аргентинца взошла в Премьер-Лиге в очень нужно время, позволив лондонцам частично обратиться к воспитанникам собственной Академии. В этот же период началось строительство нового стадиона, и в ближайшие пять "Тоттенхэм", так долго уступавший "Арсеналу", смотрит с оптимизмом, в то время как "канониры" говорят о неопределенности.



Возможность обойти "Арсенал" в турнирной таблице — важная вещь для "шпор", соизмеримая с необходимостью выиграть первый титул под руководством Почеттино. Разница между принципиальными соперниками прямо сейчас - в настроениях. Одни ощущают себя в начале чего-то значимого, в то время как другие подходят к концу эпохального периода и спорят о том, в каком направлении клуб должен двигаться дальше. Такое положение дел очевидно обеим сторонам, но воспринимать его как факт заставит только заочная победа "Тоттенхэма" в турнирной таблице. В противном случае, разделение сил останется фантазией из будущего, а в настоящем у "Арсенала" появится еще один повод усмехнуться над соседями, неспособными воспользоваться их слабостью даже в такой момент. Мысль об этом должна сводить Маурисио Почеттино с ума.



