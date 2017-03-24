"Тоттенхэм" сможет использовать "Уэмбли" с полной вместимостью

"Тоттенхэм" получил разрешение провести 27 матчей при полной вместимости на "Уэмбли" в следующем сезоне.

Напомним, в этом сезоне "шпорам" довелось сыграть на главной английской арене три матча в рамках Лиги Чемпионов. Однако в следующей кампании подопечные Маурисио Почеттино могут провести на "Уэмбли" все свои домашние матчи, во всех турнирах.



Для этого "Тоттенхэм" должен до 31 марта воспользоваться соответствующей опцией. Лондонскому клубу предстоит сделать выбор между "Уэмбли" и тем, чтобы на один сезон продлить свое пребывание на "Уайт Харт Лэйн", вместимость которого будет сильно ограничена ввиду строительства нового стадиона в непосредственной близости.



Как сообщает BBC, накануне "шпоры" сделали шаг к тому, чтобы сезон 2017/18 все-таки провести на "Уэмбли". Совет округа Брент после заседания продолжительностью три с половиной часа одобрил прошение клуба о том, чтобы снять ограничение на вместимость "Уэмбли".



Изначально, когда "Тоттенхэм" договаривался об аренде стадиона, клубу было разрешено провести любое количество матчей на "Уэмбли" при условии, что вместимость будет ограничена 50,835 зрителями.



Но теперь соответствующее ограничение для 27 матчей следующего сезона было снято. Если "Тоттенхэм" все-таки сделает свой выбор в пользу "Уэмбли", то сможет использовать все 90 тысяч мест, что вмещает стадион.



Добавим, что новый стадион на месте "Уайт Харт Лэйн" должен быть готов к старту сезона 2018/19.