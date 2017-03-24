"Реал" хочет купить Куртуа и Азара

Эден Азар и Тибо Куртуа Грядущим летом "Реал" собирается сделать предложение по плеймейкеру "Челси" Эдену Азару, а также обдумывает покупку его одноклубника Тибо Куртуа.

Как стало известно The Guardian, Королевский клуб установил контакт с лагерем Азара и хочет помешать тому, чтобы Эден заключил новый контракт с "синими" — соответствующие переговоры уже ведутся.

С помощью покупки Азара "Реал" надеется подготовиться к новой для себе эре — эре без Криштиану Роналду, которому уже 32 года, и о перспективной замене которому впору задумываться.

Сообщается, что "Реал" даже готов продать Альваро Морату и Хамеса Родригеса, дабы повысить свои шансы на приобретение Азара. Достоверно известно, что "Челси" проявляет встречный интерес к Морате, которого главный тренер "синих" Антонио Конте в свое время пригласил в "Ювентус".

Следующим летом в "Реале" пройдут выборы президента. И хотя победа на них практически гарантирована Флорентино Пересу, тот хотел бы отметить начало своего нового срока приобретением звезды мирового уровня, и Азар лучше всего подходит на эту роль.

В то же время "Реал" продолжает искать замену Кейлору Навасу на позиции голкипера. Испанский гранд имеет большие сомнения насчет приобретения Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и потому готов сосредоточить свои усилия на Куртуа, который в скором времени, как и Азар, должен получить предложение о новом контракте с "Челси".


Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. fupler 24.03.2017 09:02 # fupler
    да пошли они в дупло старой байкершы! такие парни играют не за деньги!

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  2. rollik707 24.03.2017 08:58 # rollik707
    Допустим что купили их. И что потом? Виллиан возможно заменит Азара. А Куртуа кем заменять? Ещё и вопрос о скамейке запасных возникнет.

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  3. knvlay 24.03.2017 08:58 # knvlay
    ах ах ах

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  4. sarbas077 24.03.2017 08:54 # sarbas077
    Выкусите, Горбатые! Хрен вы получите....а не Шарапова

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  5. golokante 24.03.2017 08:48 # golokante
    Челси уже давно дороже по составу, чем Реал. Причем официально, это не я придумал. Какой смысл им уезжать. Они творят историю.

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  6. sellman 24.03.2017 08:47 # sellman
    Привет, скотобаза

    У Челси владелец Абрамович, а с ним никто из лидеров не уйдет, если сам не захочет.
    Это не гейклуб, который доит своих болельщиков и продает лидеров.

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  7. reeker 24.03.2017 08:38 # reeker
    Ага,конечно.Так взяли и отдали Реалу своих лучших игроков.

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  8. chelsea88 24.03.2017 08:25 # chelsea88
    Пусть уходят оба.

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  9. cfc-chelsea-cfc 24.03.2017 08:09 # cfc-chelsea-cfc
    Haxyй пусть идут! Сейчас даже им альтернативы нет! Haкyя нам проблемы ?! И так все прекрасено.

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  10. viterok 24.03.2017 08:06 # viterok
    Мнеяем.

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