"Реал" хочет купить Куртуа и Азара
Грядущим летом "Реал" собирается сделать предложение по плеймейкеру "Челси" Эдену Азару, а также обдумывает покупку его одноклубника Тибо Куртуа.
Как стало известно The Guardian, Королевский клуб установил контакт с лагерем Азара и хочет помешать тому, чтобы Эден заключил новый контракт с "синими" — соответствующие переговоры уже ведутся.
С помощью покупки Азара "Реал" надеется подготовиться к новой для себе эре — эре без Криштиану Роналду, которому уже 32 года, и о перспективной замене которому впору задумываться.
Сообщается, что "Реал" даже готов продать Альваро Морату и Хамеса Родригеса, дабы повысить свои шансы на приобретение Азара. Достоверно известно, что "Челси" проявляет встречный интерес к Морате, которого главный тренер "синих" Антонио Конте в свое время пригласил в "Ювентус".
Следующим летом в "Реале" пройдут выборы президента. И хотя победа на них практически гарантирована Флорентино Пересу, тот хотел бы отметить начало своего нового срока приобретением звезды мирового уровня, и Азар лучше всего подходит на эту роль.
В то же время "Реал" продолжает искать замену Кейлору Навасу на позиции голкипера. Испанский гранд имеет большие сомнения насчет приобретения Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и потому готов сосредоточить свои усилия на Куртуа, который в скором времени, как и Азар, должен получить предложение о новом контракте с "Челси".
24.03.2017 08:00
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Последние комментарии:
да пошли они в дупло старой байкершы! такие парни играют не за деньги!
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Допустим что купили их. И что потом? Виллиан возможно заменит Азара. А Куртуа кем заменять? Ещё и вопрос о скамейке запасных возникнет.
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ах ах ах
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Выкусите, Горбатые! Хрен вы получите....а не Шарапова
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Челси уже давно дороже по составу, чем Реал. Причем официально, это не я придумал. Какой смысл им уезжать. Они творят историю.
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Привет, скотобаза
У Челси владелец Абрамович, а с ним никто из лидеров не уйдет, если сам не захочет.
Это не гейклуб, который доит своих болельщиков и продает лидеров.
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Ага,конечно.Так взяли и отдали Реалу своих лучших игроков.
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Пусть уходят оба.
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Haxyй пусть идут! Сейчас даже им альтернативы нет! Haкyя нам проблемы ?! И так все прекрасено.
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Мнеяем.
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