"Реал" хочет купить Куртуа и Азара

Грядущим летом "Реал" собирается сделать предложение по плеймейкеру "Челси" Эдену Азару, а также обдумывает покупку его одноклубника Тибо Куртуа.

Как стало известно The Guardian, Королевский клуб установил контакт с лагерем Азара и хочет помешать тому, чтобы Эден заключил новый контракт с "синими" — соответствующие переговоры уже ведутся.



С помощью покупки Азара "Реал" надеется подготовиться к новой для себе эре — эре без Криштиану Роналду, которому уже 32 года, и о перспективной замене которому впору задумываться.



Сообщается, что "Реал" даже готов продать Альваро Морату и Хамеса Родригеса, дабы повысить свои шансы на приобретение Азара. Достоверно известно, что "Челси" проявляет встречный интерес к Морате, которого главный тренер "синих" Антонио Конте в свое время пригласил в "Ювентус".



Следующим летом в "Реале" пройдут выборы президента. И хотя победа на них практически гарантирована Флорентино Пересу, тот хотел бы отметить начало своего нового срока приобретением звезды мирового уровня, и Азар лучше всего подходит на эту роль.



В то же время "Реал" продолжает искать замену Кейлору Навасу на позиции голкипера. Испанский гранд имеет большие сомнения насчет приобретения Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и потому готов сосредоточить свои усилия на Куртуа, который в скором времени, как и Азар, должен получить предложение о новом контракте с "Челси".