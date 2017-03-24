Косьелни считает Канте лучшим игроком Премьер-Лиги
Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни назвал своего партнера по сборной Франции Нголо Канте из "Челси" лучшим игроком Премьер-Лиги.
Если роль Канте в чемпионстве "Лестера" в прошлом сезоне осталась многими незамеченной, то в этой кампании публика по достоинству отмечает вклад Нголо в игру "Челси". По мнению Косьелни, в данный момент его соотечественнику нет равных.
"Он лучший игрок в Премьер-Лиге, вот и все. Он проявил свою способность адаптироваться. Он добился потрясающего прогресса. Когда у тебя в центре поля есть такой игрок, для тебя нет преград. Он знает, что он может, а что нет. И он делает это выдающимся образом", — цитирует Косьелни Evening Standard.
24.03.2017 07:00
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снова обоссали середняков из скама пригородного ))
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когда уже даже гуннер ссыт на эрреру
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Настоящий самаритянин
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Невидимая сторона чемпионства Челси!
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Видимо Косьелни не видел игру Эрреры.
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