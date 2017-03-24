Косьелни считает Канте лучшим игроком Премьер-Лиги

Нголо Канте Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни назвал своего партнера по сборной Франции Нголо Канте из "Челси" лучшим игроком Премьер-Лиги.

Если роль Канте в чемпионстве "Лестера" в прошлом сезоне осталась многими незамеченной, то в этой кампании публика по достоинству отмечает вклад Нголо в игру "Челси". По мнению Косьелни, в данный момент его соотечественнику нет равных.

"Он лучший игрок в Премьер-Лиге, вот и все. Он проявил свою способность адаптироваться. Он добился потрясающего прогресса. Когда у тебя в центре поля есть такой игрок, для тебя нет преград. Он знает, что он может, а что нет. И он делает это выдающимся образом", — цитирует Косьелни Evening Standard.


Метки Арсенал, Канте, Косьелни, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 757

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  1. ask 24.03.2017 08:56 # ask
    снова обоссали середняков из скама пригородного ))

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  2. j-silver 24.03.2017 07:17 # j-silver
    когда уже даже гуннер ссыт на эрреру

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  3. pistolero-lfc 24.03.2017 07:15 # pistolero-lfc
    Настоящий самаритянин

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  4. takemeron 24.03.2017 07:13 # takemeron
    Невидимая сторона чемпионства Челси!

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  5. stepan-jam-boss 24.03.2017 07:06 # stepan-jam-boss
    Видимо Косьелни не видел игру Эрреры.

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