Косьелни считает Канте лучшим игроком Премьер-Лиги

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни назвал своего партнера по сборной Франции Нголо Канте из "Челси" лучшим игроком Премьер-Лиги.

Если роль Канте в чемпионстве "Лестера" в прошлом сезоне осталась многими незамеченной, то в этой кампании публика по достоинству отмечает вклад Нголо в игру "Челси". По мнению Косьелни, в данный момент его соотечественнику нет равных.



"Он лучший игрок в Премьер-Лиге, вот и все. Он проявил свою способность адаптироваться. Он добился потрясающего прогресса. Когда у тебя в центре поля есть такой игрок, для тебя нет преград. Он знает, что он может, а что нет. И он делает это выдающимся образом", — цитирует Косьелни Evening Standard.