Сеад Колашинац заинтересовал "Сити"

"Манчестер Сити" вступил в переговоры с агентом левого защитника "Шальке-04" Сеадом Колашинацом, который грядущим летом станет свободным агентом.

Согласно слухам в прессе, Сеад мог перебраться в Премьер-Лигу еще в январе, но тогда клуб Бундеслиги отклонил предложение "Челси" в размере 5.3 миллионов фунтов.



Поговаривают, что "Челси" сохраняет интерес к Колашинацу, которого также связывают с возможным переходом в "Ливерпуль", "Арсенал" и "Ювентус". Однако Daily Mail утверждает, что своих конкурентов в борьбе за 23-летнего пытается опередить "Сити", уже наладив контакт с лагерем игрока.



Колашинац может стать одним из игроков, с помощью которых главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола кардинально обновит облик обороны своей команды. Ожидается, что грядущим летом в "Сити" появятся сразу трое или даже четверо новых защитников.