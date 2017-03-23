"Юнайтед" на пороге приобретения Гризманна

Антуан Гризманн и Поль Погба Сделка по приобретению "Манчестер Юнайтед" нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна находится на пороге завершения.

Напомним, по ходу этого сезона насчет предполагаемого трансфера Гризманна в Манчестер поступала противоречивая информация. Сперва пресса сообщала, что на "Олд Траффорд" уверены в покупке Антуана, а затем утверждалось, что "красные дьяволы" засомневались в сделке и принялись искать альтернативные варианты.

И вот сейчас Manchester Evening News пытается внести ясность. Ссылаясь на близкие к игроку сборной Франции источники, уважаемое издание сообщает, что Гризманн все-таки перейдет в команду Жозе Моуриньо по окончании сезона.

"Атлетико" бессилен помешать уходу своей звезды, в контракте которой содержится пункт об отступных. Таким образом, для оформления этого трансфера фиксированной стоимостью 86 миллионов фунтов "красным дьяволам" требуется лишь согласие самого Антуана.

И, как сообщается, это согласие было получено. Теперь сторонам осталось уладить лишь некоторые малозначительные формальности, после чего переход 26-летнего Гризманна будет подтвержден официально.

Ожидается, что Гризманн займет в "Юнайтед" место Уэйна Руни, который будет отпущен из клуба по окончании сезона. С помощью Антуана "дьяволы" надеются облегчить бомбардирское бремя Златана Ибрагимовича, который до сих пор не продлил свой контракт.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2017 23:20

Количество просмотров Просмотров: 1057

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Последние комментарии:




  1. tvoi-hozyain 23.03.2017 23:55 # tvoi-hozyain
    некст сизан: Юнайтед на пороге к вылету в чемпионшип

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  2. redredred 23.03.2017 23:53 # redredred
    Посмотрим. Есть плохие мысли что может не заиграть кореш Погба

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  3. stepan-jam-boss 23.03.2017 23:45 # stepan-jam-boss
    Дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

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  4. stepan-jam-boss 23.03.2017 23:43 # stepan-jam-boss
    Ну собственно как я и заявлял горе хейтерам.
    Уже даже последний червь-пидор не сомневается в переходе Гризмана в МЮ

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  5. dormidont 23.03.2017 23:36 # dormidont
    На Уилшера похож. Венгер, не спи! Заступлюсь за конониров. Только не тралируйте, плес. Никаких "го в карьер помесим".

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  6. dormidont 23.03.2017 23:34 # dormidont
    Погба окропят этой сделкой.

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  7. hazarchik 23.03.2017 23:33 # hazarchik
    Не заиграет сту пудов, нячный игрок аля Ди Мария, его же просто сожрут условные Шоукросс, Хут, Морганы, ну и зачем ему вообще идти на понижение в середняк клуб апл, который максимум может обеспечить только выход в зону Лиги Европы, ясное дело деньги сыграли главную роль, очередной 100-млнный фейл помойки, что еще сказать, умрите пиdapы!

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  8. miracle 23.03.2017 23:33 # miracle
    Просто бомба, заверните -.-

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  9. dragonishka 23.03.2017 23:32 # dragonishka
    Мешки

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  10. ray-black 23.03.2017 23:29 # ray-black
    86 лямов?? в таком случае любой тупорылый лесоруб из Стоука или Вест Брома минимум 30ку стоит.

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  11. arsgynner 23.03.2017 23:25 # arsgynner
    Но мы ждем его в Арсенале, это все желчь, не верьте, он Француз и пойдет к своему отцу Венгеру, в родную гавань Лондонского Арсенала .

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  12. red-devil-4ever 23.03.2017 23:24 # red-devil-4ever
    хз, есть сомнения насчет его работоспособности, да и цена дикая
    надеюсь заиграет

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  13. alarma 23.03.2017 23:23 # alarma
    Зачем ему это кладбище? Загубит же себе карьеру далбич((

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  14. alexminck 23.03.2017 23:20 # alexminck
    влажная мечта Степана

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