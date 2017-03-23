"Юнайтед" на пороге приобретения Гризманна

Сделка по приобретению "Манчестер Юнайтед" нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна находится на пороге завершения.

Напомним, по ходу этого сезона насчет предполагаемого трансфера Гризманна в Манчестер поступала противоречивая информация. Сперва пресса сообщала, что на "Олд Траффорд" уверены в покупке Антуана, а затем утверждалось, что "красные дьяволы" засомневались в сделке и принялись искать альтернативные варианты.



И вот сейчас Manchester Evening News пытается внести ясность. Ссылаясь на близкие к игроку сборной Франции источники, уважаемое издание сообщает, что Гризманн все-таки перейдет в команду Жозе Моуриньо по окончании сезона.



"Атлетико" бессилен помешать уходу своей звезды, в контракте которой содержится пункт об отступных. Таким образом, для оформления этого трансфера фиксированной стоимостью 86 миллионов фунтов "красным дьяволам" требуется лишь согласие самого Антуана.



И, как сообщается, это согласие было получено. Теперь сторонам осталось уладить лишь некоторые малозначительные формальности, после чего переход 26-летнего Гризманна будет подтвержден официально.



Ожидается, что Гризманн займет в "Юнайтед" место Уэйна Руни, который будет отпущен из клуба по окончании сезона. С помощью Антуана "дьяволы" надеются облегчить бомбардирское бремя Златана Ибрагимовича, который до сих пор не продлил свой контракт.