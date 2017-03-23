"Юнайтед" на пороге приобретения Гризманна
Сделка по приобретению "Манчестер Юнайтед" нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна находится на пороге завершения.
Напомним, по ходу этого сезона насчет предполагаемого трансфера Гризманна в Манчестер поступала противоречивая информация. Сперва пресса сообщала, что на "Олд Траффорд" уверены в покупке Антуана, а затем утверждалось, что "красные дьяволы" засомневались в сделке и принялись искать альтернативные варианты.
И вот сейчас Manchester Evening News пытается внести ясность. Ссылаясь на близкие к игроку сборной Франции источники, уважаемое издание сообщает, что Гризманн все-таки перейдет в команду Жозе Моуриньо по окончании сезона.
"Атлетико" бессилен помешать уходу своей звезды, в контракте которой содержится пункт об отступных. Таким образом, для оформления этого трансфера фиксированной стоимостью 86 миллионов фунтов "красным дьяволам" требуется лишь согласие самого Антуана.
И, как сообщается, это согласие было получено. Теперь сторонам осталось уладить лишь некоторые малозначительные формальности, после чего переход 26-летнего Гризманна будет подтвержден официально.
Ожидается, что Гризманн займет в "Юнайтед" место Уэйна Руни, который будет отпущен из клуба по окончании сезона. С помощью Антуана "дьяволы" надеются облегчить бомбардирское бремя Златана Ибрагимовича, который до сих пор не продлил свой контракт.
23.03.2017 23:20
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Последние комментарии:
некст сизан: Юнайтед на пороге к вылету в чемпионшип
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Посмотрим. Есть плохие мысли что может не заиграть кореш Погба
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Дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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Ну собственно как я и заявлял горе хейтерам.
Уже даже последний червь-пидор не сомневается в переходе Гризмана в МЮ
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На Уилшера похож. Венгер, не спи! Заступлюсь за конониров. Только не тралируйте, плес. Никаких "го в карьер помесим".
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Погба окропят этой сделкой.
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Не заиграет сту пудов, нячный игрок аля Ди Мария, его же просто сожрут условные Шоукросс, Хут, Морганы, ну и зачем ему вообще идти на понижение в середняк клуб апл, который максимум может обеспечить только выход в зону Лиги Европы, ясное дело деньги сыграли главную роль, очередной 100-млнный фейл помойки, что еще сказать, умрите пиdapы!
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Просто бомба, заверните -.-
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Мешки
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86 лямов?? в таком случае любой тупорылый лесоруб из Стоука или Вест Брома минимум 30ку стоит.
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Но мы ждем его в Арсенале, это все желчь, не верьте, он Француз и пойдет к своему отцу Венгеру, в родную гавань Лондонского Арсенала .
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хз, есть сомнения насчет его работоспособности, да и цена дикая
надеюсь заиграет
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Зачем ему это кладбище? Загубит же себе карьеру далбич((
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влажная мечта Степана
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