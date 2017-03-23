Майкл Кин польщен интересом топ-клубов

Центральный защитник "Бернли" и сборной Англии Майкл Кин признался, что ему льстит интерес к его персоне со стороны больших клубов.

24-летний Кин является краеугольным камнем в команде Шона Дайча, которая демонстрирует отличную игру и отличные результаты в домашних матчах этого сезона. Неслучайно, что Майкл получил вызов в национальную команду и накануне вечером принял участие в товарищеском матче против сборной Германии, заслужив очень высокие оценки.



Согласно слухам, своей игрой воспитанник "Манчестер Юнайтед" привлек интерес "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Лестера". Сам Майкл предпочитает не думать об этом и сосредоточен на концовке сезона.



"Это приятно слышать, но я сосредоточен на "Бернли". У нас остается девять матчей в сезоне, и мы должны обеспечить себе сохранение прописки в Премьер-Лиге. Однако, когда видишь подобные вещи, это лишь может означать, что ты играешь хорошо".



"Я всегда верил, что мне удастся заиграть в "Юнайтед", поэтому, когда мне все-таки пришлось уйти, я чувствовал, что мне нужно кое-что доказать", — цитирует Кина ESPN.