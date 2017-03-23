Майкл Кин польщен интересом топ-клубов

Майкл Кин Центральный защитник "Бернли" и сборной Англии Майкл Кин признался, что ему льстит интерес к его персоне со стороны больших клубов.

24-летний Кин является краеугольным камнем в команде Шона Дайча, которая демонстрирует отличную игру и отличные результаты в домашних матчах этого сезона. Неслучайно, что Майкл получил вызов в национальную команду и накануне вечером принял участие в товарищеском матче против сборной Германии, заслужив очень высокие оценки.

Согласно слухам, своей игрой воспитанник "Манчестер Юнайтед" привлек интерес "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Эвертона" и "Лестера". Сам Майкл предпочитает не думать об этом и сосредоточен на концовке сезона.

"Это приятно слышать, но я сосредоточен на "Бернли". У нас остается девять матчей в сезоне, и мы должны обеспечить себе сохранение прописки в Премьер-Лиге. Однако, когда видишь подобные вещи, это лишь может означать, что ты играешь хорошо".

"Я всегда верил, что мне удастся заиграть в "Юнайтед", поэтому, когда мне все-таки пришлось уйти, я чувствовал, что мне нужно кое-что доказать", — цитирует Кина ESPN.


Метки Бернли, Кин

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.03.2017 22:13 # mancunia-planet
    где все воспитанники Челси,Сити, мешками хвалёные

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  2. mr-terry 23.03.2017 22:12 # mr-terry
    в скум за 100 лямов

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