Джака: "Критики лепят из меня идиота"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что критики совершенно зря лепят из него идиота.

После своего переезда на "Эмирейтс" швейцарец схлопотал уже семь матчей дисквалификации. Удалившись в игре против "Бернли", Гранит даже нарвался на замечания со стороны главного тренера "канониров" Арсена Венгера.



Француз попросил Джаку реже вступать в необоснованные единоборства, тогда как журналисты усомнились в профессионализме игрока. По словам Гранита, критики зря лепят из него недоумка, поскольку это совершенно не так.



"Меня действительно огорчает критика, особенно то, от кого она исходит. Как правило, меня ругают бывшие игроки, которые не знают меня или "Арсенал". Эти люди совсем незнакомы со мной, но пытаются сделать из меня какого-то глупого идиота", - цитирует Джаку Goal.



Также Гранит восхитился терпением Венгера, который вместо того, чтобы идти на поводу у прессы, заставил его поверить в себя.



"Арсен Венгер едва ли мог сделать что-то большее, чтобы привить мне уверенность. После двух недель работы вдали от команды он подошел ко мне и просто сказал: "Не волнуйся, ты обязательно будешь играть".



"Второе подряд удаление, в зависимости от обстоятельств, может изменить карьеру игрока. В сложившейся ситуации тренер мог просто разнести меня, но он не стал этого делать", - добавил Джака.