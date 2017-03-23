Монреаль призвал фанатов "Арсенала" поддержать Венгера

Начо Монреаль Защитник "Арсенала" Начо Монреаль заявил, что игроки команды поддерживают своего главного тренера Арсен Венгера, и призвал фанатов сделать то же самое.

После череды неудачных результатов в Премьер-Лиге и унизительного вылета из Лиги Чемпионов Венгер оказался под небывалым прежде давлением. Фанаты "Арсенала" проводят акции протеста и призывают Арсена уйти в конце сезона.

Однако Монреаль убежден, что протестует лишь малая доля болельщиков, тогда как большинство по-прежнему поддерживает Венгера — как его поддерживают игроки.

"Мы переживаем сложные времена, на всех фронтах. Мы проиграли четыре из пяти последних матчей Премьер-Лиги, мы опустились за пределы топ-4, попасть куда является нашей целью сегодня, мы вылетели из Лиги Чемпионов, вдобавок среди недовольных фанатов начались все эти дискуссии насчет тренера. В конце концов все это задевает игроков. Задевает на всех уровнях".

"Это сложное время для нас. Часть фанатов выступают против тренера. Но лишь часть — не все. Думаю, большинство фанатов с ним и поддерживают его. Но есть малая доля фанатов, которые не согласны, которые протестуют".

"Мы, игроки, с Венгером. За ним последнее слово, и он сам решит, продолжит свою работу или нет, потому что, как мне известно, клуб сделал ему предложение о новом контракте. Как он поступит, так и будет лучше всего для него и для "Арсенала", — сообщил Монреаль Goal.


Метки болельщики, Венгер, Монреаль

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2017 20:00

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  1. tem478 23.03.2017 20:05 # tem478
    Звезда премьершипа Арсен

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  2. winnerd 23.03.2017 20:03 # winnerd
    сдулся пуховик - даёшь Симионе !!!

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