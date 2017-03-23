Диафра Сако не поможет "Вест Хэму" в остатке сезона

Нападающий "Вест Хэма" Диафра Сако уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы спины, полученной в ноябре.

Напомним, за весь сезон 27-летний сенегалец провел лишь два матча за "молотобойцев", пропустив также начало кампании по причине проблем со спиной.



Осенью у Диафры случился рецидив, после чего он был вынужден прибегнуть к хирургическому вмешательству. Сейчас Сако уже приступил к легким тренировкам, но в девяти заключительных матчах сезона "Вест Хэму" не поможет.



"По существу, Диаф в самом начале своей собственной предсезонной подготовки. Когда игроки возвращаются из отпуска, им требуются четыре-пять недель предсезонной работы, чтобы вернуть свою силу и физическую готовность".



"После операции на спине и трех месяцев реабилитации, игроку требуется время, чтобы достичь определенного уровня физической готовности, необходимого для участия в матчах Премьер-Лиги", — приводит слова главного доктора "Вест Хэма" Штейна Ванденбрука BBC.



Добавим, что прошлым летом, до своей травмы, Сако находился в шаге от перехода в "Вест Бромвич" за 15 миллионов фунтов.