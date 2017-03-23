Симеоне допускает продажу Гризманна летом

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне признал, что его клуб может продать нападающего Антуана Гризманна грядущим летом.

Игрок сборной Франции считается трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. По словам Симеоне, его клуб будет бессилен удержать Антуана, если тот решит уйти из Мадрида, а покупатель выплатит предусмотренные контрактом отступные.



"Да, риск его ухода существует, потому что в его контракте есть пункт об отступных. Мы не можем быть уверены, что он останется".



"В прошлом году он сказал мне: "Если ты останешься, то останусь и я". Я сказал, что останусь — почему должно быть иначе? Тогда мы начали процесс переговоров с его представителями о новом контракте, и он остался".



"Что будет на сей раз, я не знаю. Я никогда не буду удерживать его против его воли. Я не делал этого ни с Диего Костой, ни с Радамелем Фалькао".



"Я полностью поддерживаю игроков, которые сражаются за меня, в их решениях. Но это очевидно, что команда и клуб продолжат расти, пока он здесь", — сообщил Симеоне AS.