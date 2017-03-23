"Эвертон" выкупил землю для строительства нового стадиона
"Эвертон" сделал еще один шаг к обретению нового стадиона, выкупив участок земли для строительства арены в порту Ливерпуля, возле причала Брэмли-Мур.
На протяжении последних месяцев высшее руководство мерсисайдского клуба тесно работало бок о бок с городскими властями, подыскивая подходящий участок земли для строительства нового стадиона взамен "Гудисон Парк", который является домом для "ирисок" уже 125 лет.
В конце концов, сообщает The Guardian, "Эвертон" решил остановиться на местечке Брэмли-Мур, хотя владелец клуба Фарад Мошири впервые был замечен здесь еще в октябре прошлого года.
И вот сейчас стало известно, что "ирискам" удалось договориться о покупке указанного участка у компании Peel Holdings, которая изначально оценила землю в 30 миллионов фунтов, но в ходе переговоров несколько снизила цену.
Следующим шагом для "Эвертона" должна стать разработка проекта, а также его всевозможные согласования. Скорее всего, этот этап будет завершен уже в 2018 году.
23.03.2017 17:00
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Круто, рад за соседей из Эвертона.
клуб постепенно и уверенно развивается, скоро противостояние команд в Ливерпуле выйдет на новый уровень! очень увлекательно смотреть на захватывающие и принципиальные матчи с Эвертоном.
может быть, в этих играх мало футбола, но там есть характер - единоборства, стыки, карточки, удаления, потасовки, эмоции, страсть, полная самоотдача.
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