"Эвертон" выкупил землю для строительства нового стадиона

"Эвертон" сделал еще один шаг к обретению нового стадиона, выкупив участок земли для строительства арены в порту Ливерпуля, возле причала Брэмли-Мур.

На протяжении последних месяцев высшее руководство мерсисайдского клуба тесно работало бок о бок с городскими властями, подыскивая подходящий участок земли для строительства нового стадиона взамен "Гудисон Парк", который является домом для "ирисок" уже 125 лет.



В конце концов, сообщает The Guardian, "Эвертон" решил остановиться на местечке Брэмли-Мур, хотя владелец клуба Фарад Мошири впервые был замечен здесь еще в октябре прошлого года.



И вот сейчас стало известно, что "ирискам" удалось договориться о покупке указанного участка у компании Peel Holdings, которая изначально оценила землю в 30 миллионов фунтов, но в ходе переговоров несколько снизила цену.



Следующим шагом для "Эвертона" должна стать разработка проекта, а также его всевозможные согласования. Скорее всего, этот этап будет завершен уже в 2018 году.