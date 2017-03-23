Три топ-клуба Премьер-Лиги претендуют на Рюдигера
Скауты "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" следят за игрой центрального защитника "Ромы" и сборной Германии Антонио Рюдигера.
24-летний Рюдигер попал на радары "Челси" еще прошлым летом, однако тогда "синие" отказались от сделки из-за травмы игрока. Ожидается, что по окончании сезона лидеры Премьер-Лиги вернутся к переговорам о покупке Антонио, сообщает ESPN.
Помешать "Челси" провернуть трансфер собираются два клуба из Манчестера. Накануне скауты "Юнайтед" и "Сити" даже просматривали Рюдигера в товарищеском матче против сборной Англии, в котором защитник отыграл все 90 минут и помешал команде "трех львов" поразить ворота соперника.
По информации источника, "Рома" не намерена расставаться с Антонио, однако в дело может вмешаться воля самого игрока. Рюдигер уже не скрывает, что в обозримом будущем хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.
23.03.2017 16:00
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Последние комментарии:
последний защитник из Италии, который заиграл в АПЛ на топ уровне?
я к тому, что, возможно, они и есть, но таковых единицы и они скорее являются исключением из правил. я сразу же вспоминаю Андреа Доссену.....это еще тот циркач, хотя забивал МЮ и Реалу)
слишком уж разные чемпионаты в Англии и Италии и сложнее всего адаптироваться защитникам.
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Норм его вчера Лала изнасиловал.
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10 место
5 место
И британский Онжи
Три топ клуба...
Закричал в голосяндру
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черные немцы, французы, бельгийцы, англы и т.д
светлое будущее гейвропы
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