Три топ-клуба Премьер-Лиги претендуют на Рюдигера

Скауты "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" следят за игрой центрального защитника "Ромы" и сборной Германии Антонио Рюдигера.

24-летний Рюдигер попал на радары "Челси" еще прошлым летом, однако тогда "синие" отказались от сделки из-за травмы игрока. Ожидается, что по окончании сезона лидеры Премьер-Лиги вернутся к переговорам о покупке Антонио, сообщает ESPN.



Помешать "Челси" провернуть трансфер собираются два клуба из Манчестера. Накануне скауты "Юнайтед" и "Сити" даже просматривали Рюдигера в товарищеском матче против сборной Англии, в котором защитник отыграл все 90 минут и помешал команде "трех львов" поразить ворота соперника.



По информации источника, "Рома" не намерена расставаться с Антонио, однако в дело может вмешаться воля самого игрока. Рюдигер уже не скрывает, что в обозримом будущем хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.