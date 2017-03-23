Три топ-клуба Премьер-Лиги претендуют на Рюдигера

Антонио Рюдигер Скауты "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" следят за игрой центрального защитника "Ромы" и сборной Германии Антонио Рюдигера.

24-летний Рюдигер попал на радары "Челси" еще прошлым летом, однако тогда "синие" отказались от сделки из-за травмы игрока. Ожидается, что по окончании сезона лидеры Премьер-Лиги вернутся к переговорам о покупке Антонио, сообщает ESPN.

Помешать "Челси" провернуть трансфер собираются два клуба из Манчестера. Накануне скауты "Юнайтед" и "Сити" даже просматривали Рюдигера в товарищеском матче против сборной Англии, в котором защитник отыграл все 90 минут и помешал команде "трех львов" поразить ворота соперника.

По информации источника, "Рома" не намерена расставаться с Антонио, однако в дело может вмешаться воля самого игрока. Рюдигер уже не скрывает, что в обозримом будущем хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Рома, Рюдигер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.03.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 23.03.2017 17:04 # liverpool888
    последний защитник из Италии, который заиграл в АПЛ на топ уровне?
    я к тому, что, возможно, они и есть, но таковых единицы и они скорее являются исключением из правил. я сразу же вспоминаю Андреа Доссену.....это еще тот циркач, хотя забивал МЮ и Реалу)
    слишком уж разные чемпионаты в Англии и Италии и сложнее всего адаптироваться защитникам.

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  2. gerrard08 23.03.2017 16:55 # gerrard08
    Норм его вчера Лала изнасиловал.

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  3. moneymaker 23.03.2017 16:22 # moneymaker
    10 место
    5 место
    И британский Онжи

    Три топ клуба...


    Закричал в голосяндру

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  4. mancunia-planet 23.03.2017 16:02 # mancunia-planet
    черные немцы, французы, бельгийцы, англы и т.д
    светлое будущее гейвропы

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