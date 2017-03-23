Неймар хочет играть вместе с Коутиньо в "Барселоне"
Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что хочет играть вместе со своим соотечественником Филиппе Коутиньо за каталонский клуб.
Совсем недавно каталонское издание El Mundo Deportivo вышло с информацией, что боссы "Барселоны" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего Коутиньо по окончании нынешнего сезона.
Несмотря на то, что бразилец заключил с "Ливерпулем" новый контракт, Неймар готов стать посредником в сделке по переходу соотечественника на "Камп Ноу".
"Какого игрока я бы хотел видеть в "Барселоне"? Из футболистов, выступающих в Премьер-Лиге, я выберу Коутиньо. Уверен, он смог бы идеально вписать в "Барселону", - цитирует Неймара Daily Mail.
23.03.2017 15:00
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лучшие игроки заслуживают играть с лучшими!
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Хотеть не вредно!
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Неймар хочет играть вместе с Коутиньо.
Ожидание фанатов Ливерки:
в Ливерпуле.
Реальность:
в Барселоне
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Путалонец
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