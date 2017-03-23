Неймар хочет играть вместе с Коутиньо в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что хочет играть вместе со своим соотечественником Филиппе Коутиньо за каталонский клуб.

Совсем недавно каталонское издание El Mundo Deportivo вышло с информацией, что боссы "Барселоны" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего Коутиньо по окончании нынешнего сезона.



Несмотря на то, что бразилец заключил с "Ливерпулем" новый контракт, Неймар готов стать посредником в сделке по переходу соотечественника на "Камп Ноу".



"Какого игрока я бы хотел видеть в "Барселоне"? Из футболистов, выступающих в Премьер-Лиге, я выберу Коутиньо. Уверен, он смог бы идеально вписать в "Барселону", - цитирует Неймара Daily Mail.