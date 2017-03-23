Неймар хочет играть вместе с Коутиньо в "Барселоне"

Неймар и Филиппе Коутиньо Нападающий "Барселоны" Неймар признался, что хочет играть вместе со своим соотечественником Филиппе Коутиньо за каталонский клуб.

Совсем недавно каталонское издание El Mundo Deportivo вышло с информацией, что боссы "Барселоны" рассматривают вариант с приобретением 24-летнего Коутиньо по окончании нынешнего сезона.

Несмотря на то, что бразилец заключил с "Ливерпулем" новый контракт, Неймар готов стать посредником в сделке по переходу соотечественника на "Камп Ноу".

"Какого игрока я бы хотел видеть в "Барселоне"? Из футболистов, выступающих в Премьер-Лиге, я выберу Коутиньо. Уверен, он смог бы идеально вписать в "Барселону", - цитирует Неймара Daily Mail.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Неймар

Автор foxmcfc   

Дата 23.03.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 484

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.03.2017 15:25 # largo-winch
    лучшие игроки заслуживают играть с лучшими!

    (ответить)

  2. gerrard1983 23.03.2017 15:25 # gerrard1983
    Хотеть не вредно!

    (ответить)

  3. stepan-jam-boss 23.03.2017 15:11 # stepan-jam-boss
    Неймар хочет играть вместе с Коутиньо.

    Ожидание фанатов Ливерки:
    в Ливерпуле.

    Реальность:
    в Барселоне

    (ответить)

  4. kingoflondon 23.03.2017 15:05 # kingoflondon
    Путалонец

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: