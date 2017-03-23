Менеджер "Чикаго Файр" отрицает конфликт между Моуриньо и Швайнштайгером

Бастиан Швайнштайгер Генеральный менеджер "Чикаго Файр" Нельсон Родригес заявил, что не было никакого конфликта между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и новичком американского клуба Бастианом Швайнштайгером.

32-летний немец, отыгравший всего четыре матча за МЮ в текущем сезоне, на днях подписал годичный контракт с "Чикаго Файр", став самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

Проявить себя под руководством Моуриньо Бастиану так и не удалось: несмотря на возвращение в первую команду, Швайнштайгер попадал максимум на скамейку запасных, что привело к разговорам о конфликте. После заключения сделки Родригес предпочел их погасить.

"Бастиан отзывался о "Манчестер Юнайтед "только в позитивных тонах. Он лишь считал, что мог чаще выходить на поле, тем более что находился в прекрасной форме".

"Если быть до конца честным, то мы могли подписать его в "Чикаго" еще прошлым летом. Это вполне могло произойти, если бы "Манчестер Юнайтед" не решил сохранить Бастиана до конца сезона. Они до сих пор видят его ценным активом для команды", - приводит слова Родригеса Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Чикаго Файр, Швайнштайгер

Автор foxmcfc   

Дата 23.03.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 614

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 23.03.2017 14:38 # narcot
    бревно е6аное. спасибо лёву. что выпустил свинью на матч с францией. это сыграло на руку французам

    (ответить)

  2. mancunia-planet 23.03.2017 14:13 # mancunia-planet
    ну и ладно, пущай идет с миром

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: