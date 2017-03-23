Менеджер "Чикаго Файр" отрицает конфликт между Моуриньо и Швайнштайгером

Генеральный менеджер "Чикаго Файр" Нельсон Родригес заявил, что не было никакого конфликта между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и новичком американского клуба Бастианом Швайнштайгером.

32-летний немец, отыгравший всего четыре матча за МЮ в текущем сезоне, на днях подписал годичный контракт с "Чикаго Файр", став самым высокооплачиваемым игроком МЛС.



Проявить себя под руководством Моуриньо Бастиану так и не удалось: несмотря на возвращение в первую команду, Швайнштайгер попадал максимум на скамейку запасных, что привело к разговорам о конфликте. После заключения сделки Родригес предпочел их погасить.



"Бастиан отзывался о "Манчестер Юнайтед "только в позитивных тонах. Он лишь считал, что мог чаще выходить на поле, тем более что находился в прекрасной форме".



"Если быть до конца честным, то мы могли подписать его в "Чикаго" еще прошлым летом. Это вполне могло произойти, если бы "Манчестер Юнайтед" не решил сохранить Бастиана до конца сезона. Они до сих пор видят его ценным активом для команды", - приводит слова Родригеса Sky Sports.

