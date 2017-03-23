Леманн не считает Харта вратарем топ-уровня

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что не считает первого номера сборной Англии Джо Харта вратарем топ-уровня.

После конфликта с главным тренером "Манчестер Сити "Пепом Гвардиолой 29-летний Харт решился уйти в "Торино" на правах аренды. В первую очередь испанца не устроила игра Джо ногами.



По словам Леманна, Харт может проводить действительно выдающиеся матчи, но его нельзя считать вратарем топ-класса хотя бы потому, что он не работает над своими недостатками.



"У сборной Англии всегда были хорошие игроки, но им всегда не хватало топового вратаря. Я видел выдающиеся матчи в исполнении Джо Харта, но видел и ошибки в том числе. Он остановился в развитии и просто не работает над своими минусами", - сообщил Леманн The Sun.