Леманн не считает Харта вратарем топ-уровня

Джо Харт Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн заявил, что не считает первого номера сборной Англии Джо Харта вратарем топ-уровня.

После конфликта с главным тренером "Манчестер Сити "Пепом Гвардиолой 29-летний Харт решился уйти в "Торино" на правах аренды. В первую очередь испанца не устроила игра Джо ногами.

По словам Леманна, Харт может проводить действительно выдающиеся матчи, но его нельзя считать вратарем топ-класса хотя бы потому, что он не работает над своими недостатками.

"У сборной Англии всегда были хорошие игроки, но им всегда не хватало топового вратаря. Я видел выдающиеся матчи в исполнении Джо Харта, но видел и ошибки в том числе. Он остановился в развитии и просто не работает над своими минусами", - сообщил Леманн The Sun.


Метки Леманн, Харт

Автор foxmcfc   

Дата 23.03.2017 13:00

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  1. dimon70 23.03.2017 13:29 # dimon70
    в конце сезона посмотрим,где будут голубки без Харта.вот там выводы и сделаем,сейчас ещё рано

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  2. dred 23.03.2017 13:02 # dred
    Глиномес по делу сказал

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