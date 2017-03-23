Гюндоган планирует вернуться к началу предсезонного периода

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган надеется, что успеет полностью восстановиться после тяжелой травмы к началу подготовки к сезону 2017/18.

Игрок сборной Германии очень уверено начал свою английскую карьеру, несмотря на то, что переезжал на "Этихад" с травмой. Илкай быстро закрепился в качестве ключевого исполнителя команды Хосепа Гвардиолы.

Однако в декабре Гюндоган надорвал крестообразные связки колена и перенес операцию. Учитывая характер повреждения, существовали опасения, что Илкай не просто пропустит остаток этого сезона, но и начало следующего.

К счастью для 26-летнего полузащитника, его восстановление идет хорошо. Гюндоган проделывает большую работу в рамках своей реабилитации и рассчитывает начать с "горожанами" предсезонную подготовку.

"Я иду на поправку. Я немного разочарован, но травмы — это часть футбола. К сожалению, моя травма носит долгосрочный характер и требует несколько месяцев на восстановление, но я спокоен насчет этого. Это нормально для меня, и я упорно тружусь".

"Я просто стараюсь изо всех сил каждый день, чтобы как можно скорее вернуться на футбольное поле. Надеюсь, я смогу начать предсезонную подготовку", — сообщил Гюндоган ESPN.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2017 12:00

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  1. abilkha-93 23.03.2017 12:37 # abilkha-93
    Слишком Ройс

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  2. dimon70 23.03.2017 12:27 # dimon70
    кто это?

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  3. fupler 23.03.2017 12:17 # fupler
    любого защитника будет на х*ю вертеть когда поправится! За такие бабки как сити платит, можно даже и больше!

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  4. ruslanchiknosov 23.03.2017 12:16 # ruslanchiknosov
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  5. karandash 23.03.2017 12:10 # karandash
    Я и вовсе забыл о его существовании, парню явно нужно взять пару советов от Диаби, может чем и поможет.

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