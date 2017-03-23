Гюндоган планирует вернуться к началу предсезонного периода
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган надеется, что успеет полностью восстановиться после тяжелой травмы к началу подготовки к сезону 2017/18.
Игрок сборной Германии очень уверено начал свою английскую карьеру, несмотря на то, что переезжал на "Этихад" с травмой. Илкай быстро закрепился в качестве ключевого исполнителя команды Хосепа Гвардиолы.
Однако в декабре Гюндоган надорвал крестообразные связки колена и перенес операцию. Учитывая характер повреждения, существовали опасения, что Илкай не просто пропустит остаток этого сезона, но и начало следующего.
К счастью для 26-летнего полузащитника, его восстановление идет хорошо. Гюндоган проделывает большую работу в рамках своей реабилитации и рассчитывает начать с "горожанами" предсезонную подготовку.
"Я иду на поправку. Я немного разочарован, но травмы — это часть футбола. К сожалению, моя травма носит долгосрочный характер и требует несколько месяцев на восстановление, но я спокоен насчет этого. Это нормально для меня, и я упорно тружусь".
"Я просто стараюсь изо всех сил каждый день, чтобы как можно скорее вернуться на футбольное поле. Надеюсь, я смогу начать предсезонную подготовку", — сообщил Гюндоган ESPN.
23.03.2017 12:00
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Последние комментарии:
Слишком Ройс
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кто это?
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любого защитника будет на х*ю вертеть когда поправится! За такие бабки как сити платит, можно даже и больше!
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Я и вовсе забыл о его существовании, парню явно нужно взять пару советов от Диаби, может чем и поможет.
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