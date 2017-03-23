Гюндоган планирует вернуться к началу предсезонного периода

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган надеется, что успеет полностью восстановиться после тяжелой травмы к началу подготовки к сезону 2017/18.

Игрок сборной Германии очень уверено начал свою английскую карьеру, несмотря на то, что переезжал на "Этихад" с травмой. Илкай быстро закрепился в качестве ключевого исполнителя команды Хосепа Гвардиолы.



Однако в декабре Гюндоган надорвал крестообразные связки колена и перенес операцию. Учитывая характер повреждения, существовали опасения, что Илкай не просто пропустит остаток этого сезона, но и начало следующего.



К счастью для 26-летнего полузащитника, его восстановление идет хорошо. Гюндоган проделывает большую работу в рамках своей реабилитации и рассчитывает начать с "горожанами" предсезонную подготовку.



"Я иду на поправку. Я немного разочарован, но травмы — это часть футбола. К сожалению, моя травма носит долгосрочный характер и требует несколько месяцев на восстановление, но я спокоен насчет этого. Это нормально для меня, и я упорно тружусь".



"Я просто стараюсь изо всех сил каждый день, чтобы как можно скорее вернуться на футбольное поле. Надеюсь, я смогу начать предсезонную подготовку", — сообщил Гюндоган ESPN.