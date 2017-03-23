Беллерин намекает на желание поработать с Гвардиолой и Артетой

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признался, что находит привлекательной возможность поработать с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и его помощником Микелем Артетой.

Лишь на днях 22-летний испанец заявил, что считает "особенным" интерес своего бывшего клуба "Барселоны". Теперь спекуляции насчет будущего Эктора получили еще один импульс.



"Я знаю, что ко мне существовал интерес со стороны "Сити", это комплимент для меня. Когда тренер вроде Гвардиолы хочет заполучить тебя в свою команду, это очень приятно, и это мотивирует меня еще больше. Это признак того, что мои дела идут хорошо, но я все еще должен значительно прибавить".



"Микель — очень честный человек, он никогда не пытался переманить меня в "Сити". Он знает, что лучше всего для меня. Артета — очень особенный человек для меня, он словно мой второй отец, он очень мне помог на поле и за его пределами, когда я только пришел в "Арсенал". Я очень привязан к нему и очень его уважаю".



"В данный момент я очень счастлив там, где я нахожусь. Я сосредоточен на завершении этого сезона с "Арсеналом" и молодежной сборной Испании, а дальше будет то, чему суждено быть", — сообщил Беллерин Mundo Deportivo.