"Арсенал" проиграл борьбу "Атлетико" за Лакасетта

Не успев выйти на трансферный рынок, "Арсенал" уже потерпел на нем одну неудачу, проиграв борьбу за нападающего "Лиона" Александра Лакасетта.

На текущей неделе авторитетные английские издания в один голос сообщили, что Арсен Венгер решил остаться на посту главного тренера "канониров" и теперь устроит настоящую революцию, кардинально обновив состав своей команды.



Если не учитывать варианты с юными или еще ничего толком не добившимися Килианом Мбаппе и Муссой Дембеле, то из числа проверенных бомбардиров Лакасетта называли главной, если не единственной реалистичной, целью Венгера на лето.



Однако теперь "Арсеналу" придется искать замену Алексису Санчесу, намеревающемуся покинуть "Эмирейтс", где-либо еще. По информации El Partidazo de Cope, "Атлетико" уже согласовал приобретение Александра и завершит сделку, сразу как добьется отмены трансферного запрета ФИФА.



"Думаю, правильный момент, чтобы уйти, настал. Думаю, этим летом мне необходимо сменить сценарий и попробовать нечто другое, дабы продолжить свой прогресс как футболисту и человеку. Я продолжу трудиться, чтобы у меня появились хорошие варианты летом", — недавно поведал Лакасетт Canal+.



Предположительно, рекомендацию насчет Лакасетта "матрасники" получили от своего бомбардира Антуана Гризманна, партнера Александра по сборной Франции. Приобретение Лакасетта стоимостью не менее 35 миллионов фунтов очевидным образом повысит шансы на уход из "Атлетико" самого Гризманна, которого сватают в "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реал".