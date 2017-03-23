Моуриньо не будет покупать игроков у конкурентов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что больше не сможет покупать игроков у своих конкурентов по Премьер-Лиге.

Если ранее "дьяволы" могли позволить себе покупку Робина Ван Перси из "Арсенала" или Димитара Бербатова, блиставшего в составе "Тоттенхэма", то сейчас клуб с "Олд Траффорд" не сможет уговорить конкурентов расстаться со своей звездой, считает Жозе.



"Теперь в Англии все 20 клубов обладают большой финансовой мощью. Пейзаж изменился. Если я захочу купить игрока "Тоттенхэма", я просто не смогу это сделать. То же самое касается игроков "Манчестер Сити" или "Арсенала".



"Раньше такого не было. Работая в "Челси", я покупал Шона Райт-Филлипса из "Манчестер Сити" и Эшли Коула из "Арсенала". Сэр Алекс тоже мог позволить себе подобное: при нем команду пополнили Майкл Кэррик, а затем Димитар Бербатов - лидеры "Тоттенхэма" на момент ухода," - цитирует Моуриньо Daily Mirror.