Венгер призывает фанатов смотреть на перспективу
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал своих фанатов не зацикливаться на неудачах последних недель и ориентироваться "на перспективу".
Четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги и унизительный вылет из Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала являются свидетельствами глубочайшего кризиса за все 20 лет работы Венгера в лондонском клубе.
Однако Арсен не унывает и приводит в пример "Ливерпуль", который никогда не выигрывал Премьер-Лигу, но все равно сохраняет статус большого клуба.
"В данный момент мы переживаем сложный период в плане результатов, и важнее всего сосредоточиться на их улучшении. В данный момент у нас возникают проблемы, но если слегка дистанцироваться и посмотреть на перспективу, то наш сезон будет определен тем, как мы отреагируем на этот сложный период".
"По сути вы можете сказать, что сезон не является удачным, если ты не выигрываешь титул. Я могу это понять, но возьмите "Ливерпуль" — они никогда не выигрывали Премьер-Лигу, и они остаются большим клубом".
"Я переживал с клубом очень сложные периоды. Моя работа состоит не в том, чтобы судить, а в том, чтобы обеспечивать результат и позволять другим людям судить о себе", — сообщил Венгер BeIN Sports.
Также 67-летний француз заверил, что у него нет новостей относительно своего будущего, несмотря на упорные слухи в прессе о том, что Арсен решил продлить свой истекающий контракт.
"У меня нет новостей для вас — вот мои новости. Как бы долго я здесь ни находился, я всегда буду целеустремлен и полностью сосредоточен. Не имеет значения, как долго я здесь пробуду, потому что я полностью сосредоточен на том, чтобы добиваться лучшего с клубом", — добавил Венгер.
23.03.2017 08:00
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Последние комментарии:
fapl перестал смотреть и обсуждать ссаные товарняки
рили сайт взрослеет вместе с nolifers
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Вот поэтому я и советую всем нормальным людям не встревать в беседы с пенсами. Нах посылайте, как только ответят тебе и игнор.
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«Ливерпулю» предъявлены обвинения в попытке переманить 12-летнего неизвестного игрока «Сток Сити» в команду, предлагая ему при этом дополнительную мотивацию к переходу. (по сообщениям источника, клуб собирался предложить полную оплату обучения молодому футболисту)
Пока не известно, какое наказание ждет «Ливерпуль», но дело серьезное.
«Ливерпуль» МОГУТ лишить 3-х очков, если будет доказана вина клуба. По аналогии с «Челси» в 2005 году
ВУААХХАХАХАХАХАХАХАХААХ
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Норм щельман от Венгера горит.
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Польди норм конечно положил...
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Венгер хороший тренер, я только за если он будет тренировать МЮ.
Ему наверное сейчас хреново, столько говна в его сторону. Морально уже устал
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перспективная ветка. агония щельмана
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Назовите хотя бы одного тренера, который с таким владельцем как Кроенке, смог бы удерживать бы место в 4-ке каждый год, выводить Аснл в плэй-офф ЛЧ, и иногда выигрывать Кубок Англии.
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А почему все писяют на селоман ? Здоровья ему.
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Наебсик...
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Мамкины гавноеды, смотрел кто фильм Навального про Димона?
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казах опять опозорился на всю ветку
еще называет скотобазой местных
лол
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пилите новость о возможном снятии трех очков с ливера ахахахах
рот афа в действии
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Депутат Рады назвал мелочным и подлым запрет на въезд Самойловой на Украину
откуда у этого биомусора взялись адекватные люди?
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Ливерпуль привёл в пример? ах ах. Короче привет ЛЕ, уход лидеров, тренерская чехарда, третьесортные трансферы и можжжет быть через лет 5 найдёте своего Клоппа. Крепись Андрюша, на старости лет придется тебе пострадать немного в Ярике
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предложите этому топарю новый контракт еще на 4 года
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Уважаю Венгера, хороший тренер, настойчивый, несомненно ТОП, взрастил кучу хороших игроков, всегда горой за них, но не повезло с руководством, не повезло с периодом когда у них в голове было только одно, окупить затраты на стадион. Но и болел частично понять можно, столько лет вокруг да около трофеев, самая настоящая драма, режиссер с хорошим чувством вкуса хороший бы фильм о нем слепил.
Здоровья Арсену, долгих лет.
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Привет, скотобаза
Последних недель? Венгер реально думает, что 2-4 место, и выход в 1/8 ЛЧ - предел мечтаний любого радужного болельщика??!
Сука, ору с этого долбаеба старого.
Уйди сам, а не через революцию или майдан!
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Здоровья и долголетия товарищу Арсенк
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да потому что Ливерпуль становился победителем ЛЧ в 5 раз,а арсеноль ни разу,вот и разница между этими командами,горишь арсений
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