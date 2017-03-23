Венгер призывает фанатов смотреть на перспективу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер призвал своих фанатов не зацикливаться на неудачах последних недель и ориентироваться "на перспективу".

Четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги и унизительный вылет из Лиги Чемпионов со стадии 1/8 финала являются свидетельствами глубочайшего кризиса за все 20 лет работы Венгера в лондонском клубе.



Однако Арсен не унывает и приводит в пример "Ливерпуль", который никогда не выигрывал Премьер-Лигу, но все равно сохраняет статус большого клуба.



"В данный момент мы переживаем сложный период в плане результатов, и важнее всего сосредоточиться на их улучшении. В данный момент у нас возникают проблемы, но если слегка дистанцироваться и посмотреть на перспективу, то наш сезон будет определен тем, как мы отреагируем на этот сложный период".



"По сути вы можете сказать, что сезон не является удачным, если ты не выигрываешь титул. Я могу это понять, но возьмите "Ливерпуль" — они никогда не выигрывали Премьер-Лигу, и они остаются большим клубом".



"Я переживал с клубом очень сложные периоды. Моя работа состоит не в том, чтобы судить, а в том, чтобы обеспечивать результат и позволять другим людям судить о себе", — сообщил Венгер BeIN Sports.



Также 67-летний француз заверил, что у него нет новостей относительно своего будущего, несмотря на упорные слухи в прессе о том, что Арсен решил продлить свой истекающий контракт.



"У меня нет новостей для вас — вот мои новости. Как бы долго я здесь ни находился, я всегда буду целеустремлен и полностью сосредоточен. Не имеет значения, как долго я здесь пробуду, потому что я полностью сосредоточен на том, чтобы добиваться лучшего с клубом", — добавил Венгер.