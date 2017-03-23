Ибрагимович: "Вражда с Гвардиолой мотивирует меня"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что матчи против главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы всегда имеют для него повышенное значение.

В 2009 году именно Гвардиола пригласил Ибрагимовича в "Барселону", однако сработаться им не удалось, и Златан был вынужден покинуть каталонский клуб.



С тех пор шведский бомбардир регулярно критикуют испанского тренера. По словам Златана, в дерби Манчестера в следующем месяце возможность насолить Гвардиоле будет дополнительно мотивировать его.



"Когда я играю против его команд, это всегда мотивирует меня и придает адреналин. После того, что произошло, это нормально. Я использую это в позитивном ключе, не в негативном. Однако это нечто, что я постоянно держу в голове".



"Я многому научился в "Барселоне, на поле и за его пределами. Я научился, что в футболе любая ситуация может измениться всего за 24 часа".



"Проблема была не во мне, проблема была в нем, и он никогда не попытался ее уладить. Я не знаю, почему. Сперва он каждый день названивал мне, чтобы заполучить меня, а в другой день мне было сказано, что теперь я больше не играю", — сообщил Ибрагимович Fox Sports Italia.