У "Челси" и "Юнайтед" может появиться шанс купить Верратти

Марко Верратти и Златан Ибрагимович Агент полузащитника Марко Верратти сообщил, что его клиент может покинуть ПСЖ в конце этого сезона.

Если верить слухам слухам, игрок сборной Италии вызывает самый серьезный интерес со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также ряда других европейских грандов.

По словам агента Донато Ди Кампли, Верратти не будет стоит дешево, однако потенциальный покупатель должен не просто раскошелиться на покупку Марко, но и удовлетворить его спортивные амбиции.

"Это сложная ситуация, потому что здесь у него хороший контракт. Однако он хочет выигрывать трофеи, а с ПСЖ, в их текущем состоянии, это невозможно".

"Он находится в Париже уже пять лет и теперь должен задать себе ряд серьезных вопросов: следует ли ему продолжать много зарабатывать, не побеждая, или он должен уйти, чтобы стать чемпионом?"

"Вопрос не в деньгах — Верратти в любом случае будет стоит дорого для любого. Наверняка можно говорить и об еще одной вещи: если он покинет ПСЖ, то только ради европейского топ-клуба".

"Им интересуются некоторые сильнейшие клубы из Италии, но я сомневаюсь, что он направится в Италию. В Испанию, Премьер-Лигу или Бундеслигу? Я же говорю — в европейский топ-клуб", — сообщил Ди Кампли La Gazzetta dello Sport.


Метки Верратти, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 23.03.2017 07:06 # j-silver
    понятно что выберет Челсей. в паре с канте будет связка просто "чемпикможноненачинать".

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  2. umidjan7 23.03.2017 06:18 # umidjan7
    Интерес со стороны Челси ? А зачем он им и куда вместо канте или в тандем с ним то тогда центр будет низкорослым. Так что думаю в МЮ .

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  3. second005 23.03.2017 06:03 # second005
    Думаю то. что они играл под руководством Конте, может сыграть определяющую роль при выборе клуба

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  4. ruslan19930611 23.03.2017 06:00 # ruslan19930611
    Если что Муму скажет что не нужен был

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