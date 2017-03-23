У "Челси" и "Юнайтед" может появиться шанс купить Верратти

Агент полузащитника Марко Верратти сообщил, что его клиент может покинуть ПСЖ в конце этого сезона.

Если верить слухам слухам, игрок сборной Италии вызывает самый серьезный интерес со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а также ряда других европейских грандов.



По словам агента Донато Ди Кампли, Верратти не будет стоит дешево, однако потенциальный покупатель должен не просто раскошелиться на покупку Марко, но и удовлетворить его спортивные амбиции.



"Это сложная ситуация, потому что здесь у него хороший контракт. Однако он хочет выигрывать трофеи, а с ПСЖ, в их текущем состоянии, это невозможно".



"Он находится в Париже уже пять лет и теперь должен задать себе ряд серьезных вопросов: следует ли ему продолжать много зарабатывать, не побеждая, или он должен уйти, чтобы стать чемпионом?"



"Вопрос не в деньгах — Верратти в любом случае будет стоит дорого для любого. Наверняка можно говорить и об еще одной вещи: если он покинет ПСЖ, то только ради европейского топ-клуба".



"Им интересуются некоторые сильнейшие клубы из Италии, но я сомневаюсь, что он направится в Италию. В Испанию, Премьер-Лигу или Бундеслигу? Я же говорю — в европейский топ-клуб", — сообщил Ди Кампли La Gazzetta dello Sport.