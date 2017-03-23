Саутгейт считает, что Англия заслуживала победу против Германии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда заслуживала победу в товарищеском матче против Германии.
В среду вечером в Дортмунде англичане потерпели поражение со счетом 1:0, единственный гол пропустив на 69-й минуте от Лукаса Подольски. Тем не менее, на протяжении большей части матча подопечные Саутгейта, действуя по схеме 3-4-3, превосходили немцев по игре, и это наводит Гарета на мысли о том, что результат несправедлив.
"Я очень доволен тем, чему мы научились, а также манерой нашей игры. Единственное, чего нам не хватало — это завершения. Мы должны были выигрывать этот матч".
"Я очень доволен игрой, многие игроки проявили себя индивидуально с лучшей стороны. Больше всего я доволен новой тактической схемой, что мы опробовали. Игроки очень хорошо соблюдали установки, и эта схема очень хорошо им подошла".
"Эта схема подходила для нашего сегодняшнего соперника. Мы не любим проигрывать, но в такого рода матчах важно чему-нибудь научиться и что-нибудь попробовать. Думаю, мы это сделали, и я хочу, чтобы это стало отправной точкой для игроков", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
23.03.2017 02:50
Просмотров: 394
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Все думают что со схемой Конте будут рвать всех как и он.
(ответить)
норм так все пытаются подражать гению Конте используя 3-4-3
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий