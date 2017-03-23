Англичане уступили Германии

Сборная Англии проиграла товарищеский матч в гостях у Германии, пропустив единственный гол от бывшего нападающего "Арсенала" Лукаса Подольски.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выбрал экспериментальное построение с тремя защитниками, в роли которых выступили Гари Кэхилл, Крис Смоллинг и Майкл Кин. Джейк Ливермор появился в футболке национальной команды впервые с августа 2012.



Хозяева совершенно проспали начало матча. Англичане были гораздо активнее, регулярно добираясь до штрафной Марк-Андре Тер Штегена и создав несколько полумоментов. Первый реальный шанс открыть счет предоставился гостям на 31-й минуте, когда Адам Лаллана вышел один на один с голкипером, но пробил в штангу.



Вскоре Германия ненадолго оживилась, но, ничего не создав, снова ушла в спячку. На 41-й минуте уже Деле Алли мог открыть счет, однако, оставшись один на один с Тер Штегеном, которого бросили на произвол судьбы защитники, пробил прямо в голкипера.



После перерыва немцы добавили, но Англия все равно смотрелась предпочтительнее. Тем не менее, гости своими моментами не воспользовались, а на 69-й минуте нападающему хозяев Лукасу Подольски удался пушечный удар с дистанции "в девятку" — 1:0.



В остатке матча англичане не оставляли попыток забить ответный гол, однако Германия вцепилась в устраивающий ее результат и периодически контратаковала. Негативно сказались на игре гостей и многочисленные замены. Счет остался прежним.



Англия провела очень приличный матч, если судить по качеству игры, а не по результату. Однако подопечных Гарета Саутгейта подвела реализация, и немцам удалось взять реванш за домашнее поражение в ноябре 2015.



Сборная Германии — сборная Англии — 1:0 (0:0)



Гол: Подольски 69.



Германия: Тер Штеген, Киммих, Хуммельс, Рюдигер, Гектор, Кроос, Вайгль (Джан 66), Сане, Брандт (Шюррле 59), Подольски (Руди 84), Вернер (Мюллер 77).



Англия: Харт, Кин, Смоллинг (Стоунс 84), Кэхилл, Уолкер, Дайер, Ливермор (Уорд-Проуз 83), Бертран (Шоу 83), Лаллана (Редмонд 66), Алли (Лингард 71), Варди (Рэшфорд 70).