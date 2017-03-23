Англичане уступили Германии
Сборная Англии проиграла товарищеский матч в гостях у Германии, пропустив единственный гол от бывшего нападающего "Арсенала" Лукаса Подольски.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт выбрал экспериментальное построение с тремя защитниками, в роли которых выступили Гари Кэхилл, Крис Смоллинг и Майкл Кин. Джейк Ливермор появился в футболке национальной команды впервые с августа 2012.
Хозяева совершенно проспали начало матча. Англичане были гораздо активнее, регулярно добираясь до штрафной Марк-Андре Тер Штегена и создав несколько полумоментов. Первый реальный шанс открыть счет предоставился гостям на 31-й минуте, когда Адам Лаллана вышел один на один с голкипером, но пробил в штангу.
Вскоре Германия ненадолго оживилась, но, ничего не создав, снова ушла в спячку. На 41-й минуте уже Деле Алли мог открыть счет, однако, оставшись один на один с Тер Штегеном, которого бросили на произвол судьбы защитники, пробил прямо в голкипера.
После перерыва немцы добавили, но Англия все равно смотрелась предпочтительнее. Тем не менее, гости своими моментами не воспользовались, а на 69-й минуте нападающему хозяев Лукасу Подольски удался пушечный удар с дистанции "в девятку" — 1:0.
В остатке матча англичане не оставляли попыток забить ответный гол, однако Германия вцепилась в устраивающий ее результат и периодически контратаковала. Негативно сказались на игре гостей и многочисленные замены. Счет остался прежним.
Англия провела очень приличный матч, если судить по качеству игры, а не по результату. Однако подопечных Гарета Саутгейта подвела реализация, и немцам удалось взять реванш за домашнее поражение в ноябре 2015.
Сборная Германии — сборная Англии — 1:0 (0:0)
Гол: Подольски 69.
Германия: Тер Штеген, Киммих, Хуммельс, Рюдигер, Гектор, Кроос, Вайгль (Джан 66), Сане, Брандт (Шюррле 59), Подольски (Руди 84), Вернер (Мюллер 77).
Англия: Харт, Кин, Смоллинг (Стоунс 84), Кэхилл, Уолкер, Дайер, Ливермор (Уорд-Проуз 83), Бертран (Шоу 83), Лаллана (Редмонд 66), Алли (Лингард 71), Варди (Рэшфорд 70).
23.03.2017 00:45
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Последние комментарии:
Чтобы играть как Германия - Англии нужно...нужно просто забыть об этом. Плохая идея. Англия не скоро достигнет уровня Германии.
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хорошо приложился Польди, удар вышел сильный и точный, чисто под него матч получился...
ну теперь англы должны рвать литовцев дома
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Подобный прощальный матч на памяти даже не всплывает.
Подольски топовый гол забил, ничего не скажешь. Просто красота.
Ну а Саутхуйт мудак полный. Как оставил Дефо на замене просто тайна ночи для меня.
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англия по игре на голову сильнее немцев смотрелась.
но...это футбол, бывает
это ж надо так топово сыграть прощальный матч за сборку, чтобы забить единственный победный гол, еще и нихуево по красоте.
Джеральт с ливерпулем не так прощалсо (
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Наш мальчик показал класс Арсенальских бойцов
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