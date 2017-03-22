Наингголан допускает свой переезд в Премьер-Лигу летом

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан рассказал, что не исключает свой переезд в Премьер-Лигу грядущим летом.

Достоверно известно, что прошлым летом приобрести игрока сборной Бельгии пытался "Челси". Раджа подтверждает, что действительно общался с главным тренером "синих" Антонио Конте.



28-летний Наингголан не жалеет о своем решении отказать "Челси", но отмечает, что Премьер-Лига представляет для его большой интерес, и он не исключает свой переезд в Англию.



"Да, я разговаривал с Конте. Они были по-настоящему заинтересованы во мне и хотели заполучить меня в свою команду. Это все, что я могу сказать".



"Дайте мне солнце, и я приеду. Я счастлив в "Роме". Зачем отказываться от этого, чтобы затем начинать все сначала?"



"Я много смотрю Премьер-Лигу. Многие мои партнеры по сборной играют нам. Это лучшая лига в мире. Нам все приходится принимать решения в своей жизни. Я провожу хороший сезон. Когда окно откроется, мы снова поговорим об этом", — сообщил Наингголан в интервью Sky Sports.