Льорис: "Мое будущее зависит от Почеттино"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что его будущее в клубе зависит от того, останется ли главный тренер Маурисио Почеттино.

За время работы в Англии с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэма" Почеттино заработал репутацию одного из лучших молодых тренеров мира. Слухи, сватающие аргентинского специалиста в "Барселону" и ПСЖ, не выглядят случайными.



Как признается Льорис, у него сложились особенные отношения с Почеттино. Если Маурисио сохранит верность "шпорам", то здесь же останется и сам Уго.



"Совершенно точно, мое будущее зависит от будущего Маурисио. Он имеет огромную важность для меня. Наши отношения простираются за пределы футбольной сферы. Это судьба. Однажды он станет одним из лучших тренеров мира. На мой взгляд, он уже является таковым. Его присутствие здесь и наши отношения — самые важные факторы для меня".



"Я чувствую себя очень хорошо здесь, хотя в футболе все хрупко и может очень быстро измениться. Существуют вещи, от которых невозможно отказаться. Это не означает, что я хочу уйти. "Тоттенхэм" не привык побеждать, но мы кое-что строим здесь. Непросто конкурировать с европейскими гигантами, но мы стремимся к этому", — сообщил Льорис Figaro.