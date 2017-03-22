"Сити" продвигается в переговорах о покупке Эдерсона

"Манчестер Сити" значительно продвинулся в переговорах о приобретении бразильского голкипера "Бенфики" Эдерсона стоимостью 30 миллионов фунтов.

Истекающий контракт Вилли Кабальеро и откровенно провальная игра Клаудио Браво очевидным образом наводят главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу на покупку нового первого номера для своей команды.



Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на источники в Лиссабоне, своим первым номером в следующем сезоне Гвардиола желает видеть 23-летнего Эдерсона, чей контракт с "Бенфикой" предусматривает отступные в 39 млн. фунтов.



Сообщается, что Гвардиола уже лично поговорил с Эдерсоном и добился от того согласия на переезд в Манчестер. Проблема для "горожан" заключается в том, что к диалогу с "Бенфикой" о размере компенсации они были вынуждены привлечь "Риу Ави", бывший клуб бразильца.



Дело в том, что по договоренности между двумя португальскими клубами "Риу Ави" должен будет получить 50% с последующей продажи Эдерсона "Бенфикой". Несмотря на это, "горожане" надеются, что предложения в 30 млн. фунтов окажется достаточно для приобретения талантливого голкипера.



