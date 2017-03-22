"Сити" продвигается в переговорах о покупке Эдерсона
"Манчестер Сити" значительно продвинулся в переговорах о приобретении бразильского голкипера "Бенфики" Эдерсона стоимостью 30 миллионов фунтов.
Истекающий контракт Вилли Кабальеро и откровенно провальная игра Клаудио Браво очевидным образом наводят главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу на покупку нового первого номера для своей команды.
Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на источники в Лиссабоне, своим первым номером в следующем сезоне Гвардиола желает видеть 23-летнего Эдерсона, чей контракт с "Бенфикой" предусматривает отступные в 39 млн. фунтов.
Сообщается, что Гвардиола уже лично поговорил с Эдерсоном и добился от того согласия на переезд в Манчестер. Проблема для "горожан" заключается в том, что к диалогу с "Бенфикой" о размере компенсации они были вынуждены привлечь "Риу Ави", бывший клуб бразильца.
Дело в том, что по договоренности между двумя португальскими клубами "Риу Ави" должен будет получить 50% с последующей продажи Эдерсона "Бенфикой". Несмотря на это, "горожане" надеются, что предложения в 30 млн. фунтов окажется достаточно для приобретения талантливого голкипера.
22.03.2017 20:00
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Последние комментарии:
бакенбарды зачетные, а это 50% успеха.
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Вообще многие большие и богатейшие клубы тупят по поводу голкиперов на мой взгляд. Не понимают упаравленцы в этих делах чтоли..( что вратарь хороший имеет огромное значение для защиты команды. Как раньше было ж мнение что хороший кипер - это чуть ли не 50% успеха команды .. В ПСЖ Трапп мертвейший сколько уже зависает (сколько видел дичайших косяков его), К.Навас в Реале - тоже не то для королевского клуба, не хватает надёжности (хотя многие не согласятся, но субъективно не тянет во многих компонентах) Браво в МС - всё понятно с этим, играющем ногами супернадежным тики-тачником..
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Не берем в расчет востребованных, молодых и мощных а-ля, Доннарума.
Кардиналь (Ницца), Облак (Атлетико), Шмейхель (Лестер), Фабри (Бешикташ), Соммер (БОРУССИЯ М), Асенхо (Вильярреал), +++ много других достойных кандидатур можно отыскать если подумать. Вариант совсем молодых искать при этом
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олухи слили Харта, браво
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Топаря берем. не то что всякие помойки и пинсы, это будущий № 1 Бразилии .
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