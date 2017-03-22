"Арсенал" отложил переговоры с Озилом и Санчесом до лета

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что переговоры с лидерами команды в лице Месута Озила и Алексиса Санчеса о новых контрактах отложены до лета.

Как известно, у двух самых дорогостоящих игроков в истории лондонского клуба остается всего по одному полному году от действующих соглашений. По слухам, в ходе переговоров о новых сделках возникли разногласия касательно не только финансовой стороны, но спортивных амбиций "Арсенала".



Так или иначе, но продажа Озила и Санчеса грядущим летом выглядит все более вероятной. В остатке сезона клуб даже не будет пытаться склонить своих лидеров к продлению сотрудничества.



"В данный момент у нас нет договоренности с Санчесом. Мы решили сосредоточиться на концовке сезона, а о контракте поговорим летом".



"Та же самая ситуация и с Озилом. Если у тебя нет договоренности, и с течение времени ничего не меняется, то это не есть хорошо. Лучше на время закрыть этот вопрос и обсудить его уже летом", — сообщил Венгер BeIN Sport.