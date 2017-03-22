Анонс матча Германия — Англия
В среду вечером сборная Англии проведет товарищеский матч против Германии, победителя последнего Чемпионата Мира.
Матч в Дортмунде станет своего рода разминкой для подопечных Гарета Саутгейта перед тем, как они возобновят свой путь в отборе к ЧМ-2018 в России и спустя четыре дня сыграют на "Уэмбли" с Литвой.
Стоит признать, что выбор игроков Саутгейтом на эти матчи оставил немало вопросов. Гарет предпочел пригласить Джеймса Уорд-Проуза и Джейка Ливермора, но проигнорировал Джека Уилшира, Тео Уолкотта и Энди Кэрролла.
К счастью для Саутгейта, результатами у руля сборной он еще не успел подвергнуть себя давлению, поэтому имеет право на эксперименты, и эти эксперименты пока вызывают разве что удивление, но не критику.
Главная проблема, с которой столкнулся Саутгейт — это дефицит нападающих. На два предстоящих матча Гарет вынужден довольствоваться лишь ветераном Дефо, юным Маркусом Рэшфордом, в также Джейми Варди.
Последний раз Англия и Германия встречались в марте 2016 в Берлине. Тогда родоначальники футбола отпраздновали волевую победу со счетом 2:3, забив три своих гола подряд.
Сборная Англии не знает поражений с момента проигрыша исландцам на Евро-2016 прошлым летом.
Капитаном немцев в этом матче будет экс-нападающий "Арсенала" Лукас Подольски, завершающий сегодня свою карьеру в национальной команде.
Германия проиграла только один из 18 матчей, что состоялись в Дортмунде.
Англия проиграла только один из 16 последних выездных поединков — Испании в ноябре 2015.
Германия проиграла все три последних домашних встречи с англичанами — 1:5 в 2001 году, 1:2 в 2008 и 2:3 в 2016.
Англичане пропускали в каждом из семи последних матчей против Германии.
Подопечные Йоахима Лева не пропускают уже 558 минут. Последним, кто поражал их ворота, был француз Антуан Гризманн на Евро-2016.
В этом матче Германия будет лишена Мануэля Нойера, Месута Озила, Юлиана Дракслера и Марио Гомеса. Место в воротах займет дебютант Кевин Трапп.
Накануне отъезда в Германию англичане потеряли с травмой защитника Фила Джонса, который уже вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед" на лечение. Насчет физической формы Рахима Стерлинга имеются сомнения. Гари Кэхилл и Майкл Кин, как ожидается, составят пару центральных защитников.
Товарищеский матч
Сборная Германии — сборная Англии
Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22:45 Онлайн-трансляция
22.03.2017 18:00
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Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн раскритиковал Алексиса Санчеса.
Напомним, в английской прессе сообщилось о том, что Санчес постоянно чем-то недоволен.
"Многие говорят о Санчесе, как о великом игроке. Но ты не можешь быть великим игроком, если всё время плачешься. Нужно быть великим игроком мысленно, а не только обладать хорошим дриблингом", - цитирует Леманна The Sun.
норм у конониров пригорает от Санчеса
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Я делаю к тебе на встречу шаг
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Из игроков «Юнайтед» только Андер Эррера в этом сезоне совершил больше отборов, чем он, и Валенсия показал свою надежность в противоборствах один в один. Например, профильного крайнего защитника Маттео Дармиана обвели в этом сезоне Премьер-Лиги двадцать раз за девять матчей, в то время как Валенсию в его двадцати четырех матчах обводили всего семь раз. Это показатель достаточно хорош, чтобы составить конкуренцию любому игроку на его позиции.
Удачные подачи с фланга с игры с езоне 2016/17.
Конечно, Валенсия полезен и в атаке. Только Поль Погба совершил больше успешных обводок из игроков «Юнайтед», а по опасным подачам в штрафную Валенсия даст прикурить любому в Премьер-Лиге. Он 39 раз точно подавал в штрафную в этом сезоне — минимум на 10 раз больше, чем любой другой игрок чемпионата.
Лучший
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Нашёл нормальную красивая порядочную ЛТР, для серьёзных отношений.
Думаю до лета как то по серьёзному встречаться , сеты, найт гейм оставить на время, поработать , купить тут машину .
Так то иногда хочется любви стабильной.
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ничейка, супермощь Майкла Кина нивелирует едва заметную разницу в классе.
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- За Англию!
- За человечество!
- За Манчестер Юнайтед!
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Опять без тренера будут играть, когда это все закончится.
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коммон Ингланд!
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Обе забьют - самая оптимальная ставка на этот матч.
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насрать , тем более това .
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Вообще пох на недосборные
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Защитник Эшли Коул не жалеет, что в своё время перебрался из "Арсенала" в "Челси".
"Я провёл прекрасные годы в "Арсенале". Конечно, я скучаю по своим бывшим партнёрам по команде. Но я перешёл в "Челси" и выиграл все возможные трофеи, поэтому я не жалею о своём решении.
Если честно, я до сих пор посмеиваюсь над неудачами "Арсенала".
Мой уход был не совсем красивым, но и клуб не проявил уважения ко мне. Возможно, я тоже сделал что-то неправильно", - сказал Коул в интервью ITV.
Красава, обоссал радужных
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поглядим! Дефо, батька, тащи этих каличей!
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