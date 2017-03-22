Анонс матча Германия — Англия

Сборная Англии В среду вечером сборная Англии проведет товарищеский матч против Германии, победителя последнего Чемпионата Мира.

Матч в Дортмунде станет своего рода разминкой для подопечных Гарета Саутгейта перед тем, как они возобновят свой путь в отборе к ЧМ-2018 в России и спустя четыре дня сыграют на "Уэмбли" с Литвой.

Стоит признать, что выбор игроков Саутгейтом на эти матчи оставил немало вопросов. Гарет предпочел пригласить Джеймса Уорд-Проуза и Джейка Ливермора, но проигнорировал Джека Уилшира, Тео Уолкотта и Энди Кэрролла.

К счастью для Саутгейта, результатами у руля сборной он еще не успел подвергнуть себя давлению, поэтому имеет право на эксперименты, и эти эксперименты пока вызывают разве что удивление, но не критику.

Главная проблема, с которой столкнулся Саутгейт — это дефицит нападающих. На два предстоящих матча Гарет вынужден довольствоваться лишь ветераном Дефо, юным Маркусом Рэшфордом, в также Джейми Варди.

Последний раз Англия и Германия встречались в марте 2016 в Берлине. Тогда родоначальники футбола отпраздновали волевую победу со счетом 2:3, забив три своих гола подряд.

Сборная Англии не знает поражений с момента проигрыша исландцам на Евро-2016 прошлым летом.

Капитаном немцев в этом матче будет экс-нападающий "Арсенала" Лукас Подольски, завершающий сегодня свою карьеру в национальной команде.

Германия проиграла только один из 18 матчей, что состоялись в Дортмунде.

Англия проиграла только один из 16 последних выездных поединков — Испании в ноябре 2015.

Германия проиграла все три последних домашних встречи с англичанами — 1:5 в 2001 году, 1:2 в 2008 и 2:3 в 2016.

Англичане пропускали в каждом из семи последних матчей против Германии.

Подопечные Йоахима Лева не пропускают уже 558 минут. Последним, кто поражал их ворота, был француз Антуан Гризманн на Евро-2016.

В этом матче Германия будет лишена Мануэля Нойера, Месута Озила, Юлиана Дракслера и Марио Гомеса. Место в воротах займет дебютант Кевин Трапп.

Накануне отъезда в Германию англичане потеряли с травмой защитника Фила Джонса, который уже вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед" на лечение. Насчет физической формы Рахима Стерлинга имеются сомнения. Гари Кэхилл и Майкл Кин, как ожидается, составят пару центральных защитников.

Товарищеский матч
Сборная Германии — сборная Англии
Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. manchester-money 22.03.2017 19:20 # manchester-money
    Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн раскритиковал Алексиса Санчеса.

    Напомним, в английской прессе сообщилось о том, что Санчес постоянно чем-то недоволен.

    "Многие говорят о Санчесе, как о великом игроке. Но ты не можешь быть великим игроком, если всё время плачешься. Нужно быть великим игроком мысленно, а не только обладать хорошим дриблингом", - цитирует Леманна The Sun.

    норм у конониров пригорает от Санчеса

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  2. moneymaker 22.03.2017 19:05 # moneymaker
    Я делаю к тебе на встречу шаг

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  3. ian 22.03.2017 19:03 # ian
    Из игроков «Юнайтед» только Андер Эррера в этом сезоне совершил больше отборов, чем он, и Валенсия показал свою надежность в противоборствах один в один. Например, профильного крайнего защитника Маттео Дармиана обвели в этом сезоне Премьер-Лиги двадцать раз за девять матчей, в то время как Валенсию в его двадцати четырех матчах обводили всего семь раз. Это показатель достаточно хорош, чтобы составить конкуренцию любому игроку на его позиции.


    Удачные подачи с фланга с игры с езоне 2016/17.

    Конечно, Валенсия полезен и в атаке. Только Поль Погба совершил больше успешных обводок из игроков «Юнайтед», а по опасным подачам в штрафную Валенсия даст прикурить любому в Премьер-Лиге. Он 39 раз точно подавал в штрафную в этом сезоне — минимум на 10 раз больше, чем любой другой игрок чемпионата.
    Лучший

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  4. xah 22.03.2017 19:00 # xah
    Нашёл нормальную красивая порядочную ЛТР, для серьёзных отношений.

    Думаю до лета как то по серьёзному встречаться , сеты, найт гейм оставить на время, поработать , купить тут машину .

    Так то иногда хочется любви стабильной.

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  5. gidro-met 22.03.2017 18:43 # gidro-met
    ничейка, супермощь Майкла Кина нивелирует едва заметную разницу в классе.

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  6. knvlay 22.03.2017 18:31 # knvlay
    - За Англию!
    - За человечество!
    - За Манчестер Юнайтед!

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  7. ian 22.03.2017 18:31 # ian
    Опять без тренера будут играть, когда это все закончится.

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  8. dimon70 22.03.2017 18:27 # dimon70
    коммон Ингланд!

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  9. second005 22.03.2017 18:14 # second005
    Обе забьют - самая оптимальная ставка на этот матч.

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  10. scholes22 22.03.2017 18:12 # scholes22
    насрать , тем более това .

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  11. maxvel 22.03.2017 18:09 # maxvel
    Вообще пох на недосборные

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  12. second005 22.03.2017 18:06 # second005
    Защитник Эшли Коул не жалеет, что в своё время перебрался из "Арсенала" в "Челси".

    "Я провёл прекрасные годы в "Арсенале". Конечно, я скучаю по своим бывшим партнёрам по команде. Но я перешёл в "Челси" и выиграл все возможные трофеи, поэтому я не жалею о своём решении.

    Если честно, я до сих пор посмеиваюсь над неудачами "Арсенала".

    Мой уход был не совсем красивым, но и клуб не проявил уважения ко мне. Возможно, я тоже сделал что-то неправильно", - сказал Коул в интервью ITV.

    Красава, обоссал радужных

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  13. largo-winch 22.03.2017 18:00 # largo-winch
    поглядим! Дефо, батька, тащи этих каличей!

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