Анонс матча Германия — Англия

В среду вечером сборная Англии проведет товарищеский матч против Германии, победителя последнего Чемпионата Мира.

Матч в Дортмунде станет своего рода разминкой для подопечных Гарета Саутгейта перед тем, как они возобновят свой путь в отборе к ЧМ-2018 в России и спустя четыре дня сыграют на "Уэмбли" с Литвой.



Стоит признать, что выбор игроков Саутгейтом на эти матчи оставил немало вопросов. Гарет предпочел пригласить Джеймса Уорд-Проуза и Джейка Ливермора, но проигнорировал Джека Уилшира, Тео Уолкотта и Энди Кэрролла.



К счастью для Саутгейта, результатами у руля сборной он еще не успел подвергнуть себя давлению, поэтому имеет право на эксперименты, и эти эксперименты пока вызывают разве что удивление, но не критику.



Главная проблема, с которой столкнулся Саутгейт — это дефицит нападающих. На два предстоящих матча Гарет вынужден довольствоваться лишь ветераном Дефо, юным Маркусом Рэшфордом, в также Джейми Варди.



Последний раз Англия и Германия встречались в марте 2016 в Берлине. Тогда родоначальники футбола отпраздновали волевую победу со счетом 2:3, забив три своих гола подряд.



Сборная Англии не знает поражений с момента проигрыша исландцам на Евро-2016 прошлым летом.



Капитаном немцев в этом матче будет экс-нападающий "Арсенала" Лукас Подольски, завершающий сегодня свою карьеру в национальной команде.



Германия проиграла только один из 18 матчей, что состоялись в Дортмунде.



Англия проиграла только один из 16 последних выездных поединков — Испании в ноябре 2015.



Германия проиграла все три последних домашних встречи с англичанами — 1:5 в 2001 году, 1:2 в 2008 и 2:3 в 2016.



Англичане пропускали в каждом из семи последних матчей против Германии.



Подопечные Йоахима Лева не пропускают уже 558 минут. Последним, кто поражал их ворота, был француз Антуан Гризманн на Евро-2016.



В этом матче Германия будет лишена Мануэля Нойера, Месута Озила, Юлиана Дракслера и Марио Гомеса. Место в воротах займет дебютант Кевин Трапп.



Накануне отъезда в Германию англичане потеряли с травмой защитника Фила Джонса, который уже вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед" на лечение. Насчет физической формы Рахима Стерлинга имеются сомнения. Гари Кэхилл и Майкл Кин, как ожидается, составят пару центральных защитников.



Товарищеский матч

Сборная Германии — сборная Англии

Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 22:45 Онлайн-трансляция