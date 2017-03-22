Эррера опасается ухода Де Хеа в "Реал"

Андер Эррера и Давид Де Хеа Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера опасается, что голкипер Давид Де Хеа все-таки окажется в мадридском "Реале".

Как известно, полтора года назад Де Хеа уже был близок к переезду в Мадрид, но из-за бюрократических проблем трансфер не состоялся. С тех пор Давид только укрепился в статуе лидера МЮ, заключив с клубом новый контракт.

Тем не менее, пресса не устает сообщать, что президент "сливочных" Флорентино Перес не отказался от своей мысли пригласить Де Хеа в "Реал". Эррера опасается, что такой вариант развития событий сбудется по окончании сезона.

"Я старался не поднимать тему с его сорвавшимся переходом в "Реал", но он многому научился. Я хочу, чтобы он продолжал защищать ворота "Юнайтед" и даже надеюсь на это. Но, к сожалению, в футболе все может измениться в течение 24 часов", - сообщил Эррера Daily Mail.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. maxvel 22.03.2017 17:18 # maxvel
    Если таки свалит, то надо брать Перина

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  2. van-der-slav 22.03.2017 17:12 # van-der-slav
    Если в лч будем то думаю останется.

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  3. mancunia-planet 22.03.2017 17:08 # mancunia-planet
    ука, Реал не отстанет от него, пздц
    и чё теперь, снова голову ломать где взять норм кипера?

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