Эррера опасается ухода Де Хеа в "Реал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера опасается, что голкипер Давид Де Хеа все-таки окажется в мадридском "Реале".

Как известно, полтора года назад Де Хеа уже был близок к переезду в Мадрид, но из-за бюрократических проблем трансфер не состоялся. С тех пор Давид только укрепился в статуе лидера МЮ, заключив с клубом новый контракт.



Тем не менее, пресса не устает сообщать, что президент "сливочных" Флорентино Перес не отказался от своей мысли пригласить Де Хеа в "Реал". Эррера опасается, что такой вариант развития событий сбудется по окончании сезона.



"Я старался не поднимать тему с его сорвавшимся переходом в "Реал", но он многому научился. Я хочу, чтобы он продолжал защищать ворота "Юнайтед" и даже надеюсь на это. Но, к сожалению, в футболе все может измениться в течение 24 часов", - сообщил Эррера Daily Mail.