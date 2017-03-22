Саутгейт предупредил Руни о необходимости играть регулярно
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил своего капитана Уэйна Руни, что тому необходима регулярная игровая практика на клубном уровне для возвращения в национальную команду.
Как известно, Саутгейт не пригласил звезду "Манчестер Юнайтед" для подготовки к матчам против Германии и Литвы по причине травмы колена, из-за которой 31-летний Руни пропустил две последних недели.
Впрочем, и в полном здравии Уэйну было сложно бы рассчитывать на вызов в сборную. В этом сезоне Руни потерял место в стартовом составе команды Жозе Моуриньо, отметившись лишь девятью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги. Если ситуация не улучшится, то капитану англичан будет сложно рассчитывать на поездку в Россию через год, предупреждает Саутгейт.
"Идет речь о наших молодых игроках или более опытных, мы всегда хотим, чтобы английские игроки регулярно участвовали в как можно более важных матчах".
"Ты хочешь, чтобы как можно больше игроков участвовали в матчах, которые имеют значение, в матчах за команды, которые стремятся к титулу, в матчах, которые являются кубковыми финалами, поздними стадиями Лиги Чемпионов, поздними стадиями Лиги Европы. Ты хочешь, чтобы твои игроки участвовали в таких матчах".
"Так что это минимальный уровень, чтобы сделать шаг к большим матчам международного уровня", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
22.03.2017 16:00
Просмотров: 455
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
рунею давно пора было карьеру в сборной завершить, пустая трата времени и сил
(ответить)
>>Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон предупредил своего капитана Уэйна Руни
На этом сайте ошибки специально делаются?
(ответить)
Надо обновлять сборную.. У тех же Итальянцев резервы неплохие на подходе, а тут РУни, Дефо
(ответить)
Рой вернулся???
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий