Саутгейт предупредил Руни о необходимости играть регулярно

Уэйн Руни и Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предупредил своего капитана Уэйна Руни, что тому необходима регулярная игровая практика на клубном уровне для возвращения в национальную команду.

Как известно, Саутгейт не пригласил звезду "Манчестер Юнайтед" для подготовки к матчам против Германии и Литвы по причине травмы колена, из-за которой 31-летний Руни пропустил две последних недели.

Впрочем, и в полном здравии Уэйну было сложно бы рассчитывать на вызов в сборную. В этом сезоне Руни потерял место в стартовом составе команды Жозе Моуриньо, отметившись лишь девятью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги. Если ситуация не улучшится, то капитану англичан будет сложно рассчитывать на поездку в Россию через год, предупреждает Саутгейт.

"Идет речь о наших молодых игроках или более опытных, мы всегда хотим, чтобы английские игроки регулярно участвовали в как можно более важных матчах".

"Ты хочешь, чтобы как можно больше игроков участвовали в матчах, которые имеют значение, в матчах за команды, которые стремятся к титулу, в матчах, которые являются кубковыми финалами, поздними стадиями Лиги Чемпионов, поздними стадиями Лиги Европы. Ты хочешь, чтобы твои игроки участвовали в таких матчах".

"Так что это минимальный уровень, чтобы сделать шаг к большим матчам международного уровня", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. knvlay 22.03.2017 16:52 # knvlay
    рунею давно пора было карьеру в сборной завершить, пустая трата времени и сил

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  2. suddenly 22.03.2017 16:41 # suddenly
    >>Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон предупредил своего капитана Уэйна Руни

    На этом сайте ошибки специально делаются?

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  3. tem478 22.03.2017 16:13 # tem478
    Надо обновлять сборную.. У тех же Итальянцев резервы неплохие на подходе, а тут РУни, Дефо

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  4. i3bepr 22.03.2017 16:04 # i3bepr
    Рой вернулся???

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