Сигурдссон не сможет отказать "Челси"

Гильфи Сигурдссон Плеймейкер "Суонси" Гульфи Сигурдссон признался, что не сможет отказаться от перехода в "Челси" или мадридский "Реал".

Совсем недавно рулевой "лебедей" Пол Клемент рассказал, что исландец может усилить любой европейский топ-клуб. Таким комплиментом тренер признал высокий класс Сигурдссона, записавшего на свой счет уже 19 результативных действий в этом сезоне.

Сам Гульфи еще не размышлял над своим клубным будущим и сконцентрирован исключительно на выступлениях за "Суонси". Но если со своим предложением к Сигурдссону обратятся "Челси", "Бавария" или "Реал", отказать 25-летний игрок просто не сможет.

"Конечно, мне очень льстят эти слова тренера. Возможно, таким образом он просто пытался привить мне уверенность в своих силах, хотя я действительно мечтаю поиграть за большой клуб".

"Надеюсь, если я буду продолжать играть в том же духе за "Суонси" и сборную Исландии, в недалеком будущем на меня выйдет команда из категории "топ". Сейчас же я просто хочу помогать нынешнему клубу", - цитирует Сигурдссона Goal.


Метки Сигурдссон, Суонси, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2017 15:00

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  1. h22o 22.03.2017 17:13 # h22o
    со своим супер пасом пригодился бы, да и стандарты классно выполняет. до топа может и не дотягивает, но при Конте прибавит, если понадобится Графу.

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  2. seitrio 22.03.2017 16:32 # seitrio
    IMAGINE SIGURDSSON AND KANTE IN MIDFIELD, HOLY SHIT

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  3. ask 22.03.2017 16:08 # ask
    Снова скам пригородный с униженным переводчиком обассали ))

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  4. obey-mikel 22.03.2017 16:06 # obey-mikel
    в ситос ему надо. при гвардиоле не пропадет

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  5. karimov-mu 22.03.2017 15:47 # karimov-mu
    А где он употребил слово "Челси"? Админы, нах наепывать?

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  6. gidro-met 22.03.2017 15:45 # gidro-met
    Челси, Реал, Бавария.

    Всё верно, ничего лишнего.

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