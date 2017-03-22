Сигурдссон не сможет отказать "Челси"

Плеймейкер "Суонси" Гульфи Сигурдссон признался, что не сможет отказаться от перехода в "Челси" или мадридский "Реал".

Совсем недавно рулевой "лебедей" Пол Клемент рассказал, что исландец может усилить любой европейский топ-клуб. Таким комплиментом тренер признал высокий класс Сигурдссона, записавшего на свой счет уже 19 результативных действий в этом сезоне.



Сам Гульфи еще не размышлял над своим клубным будущим и сконцентрирован исключительно на выступлениях за "Суонси". Но если со своим предложением к Сигурдссону обратятся "Челси", "Бавария" или "Реал", отказать 25-летний игрок просто не сможет.



"Конечно, мне очень льстят эти слова тренера. Возможно, таким образом он просто пытался привить мне уверенность в своих силах, хотя я действительно мечтаю поиграть за большой клуб".



"Надеюсь, если я буду продолжать играть в том же духе за "Суонси" и сборную Исландии, в недалеком будущем на меня выйдет команда из категории "топ". Сейчас же я просто хочу помогать нынешнему клубу", - цитирует Сигурдссона Goal.