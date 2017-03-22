Линделеф назвал "слухами" интерес "Юнайтед" в январе

Защитник "Бенфики" назвал "слухами" интерес к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед" в январе и дал понять, что связывает свое будущее с лиссабонским клубом.

Согласно слухам в прессе, в зимнее трансферное окно "красные дьяволы" полностью согласовали трансфер Линделефа, однако стабилизировавшаяся игра в обороне и выздоровление ряда игроков заставили главного тренера Жозе Моуриньо отказаться от сделки в последний момент — или отложить ее на лето.



Однако 22-летний швед, рекомендацию которому в январе лично выдал нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович, игнорирует эти слухи. Свое будущее Виктор связывает с "Бенфикой", с которой ранее в этом месяце он заключил новый контракт.



"Я заключил новый контракт, потому что чувствую себя здесь хорошо. Я наслаждаюсь пребыванием в клубе и чувствую, что делаю свой вклад каждый день. Это был легкий выбор. Обе стороны очень довольны друг другом".



"В прессе много всего было написано, но я не придавал этому значения. Я всегда был сосредоточен на том, что важно для меня — на игре за клуб. Эти слухи не имеют значения для меня".



"Как я уже сказал, я отлично себя чувствую в "Бенфике" и всегда был сосредоточен на выступлении за клуб. Много всего было написано, но я никогда не давал никакого повода", — сообщил Линделеф Expressen.