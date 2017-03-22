"Барселона" раздумывает над возвращением Беллерина и Деулофеу

Эктор Беллерин Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес признался, что каталонский клуб рассматривает вариант с возвращением правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина и вингера "Эвертона" Жерара Деулофеу.

Только накануне 22-летний Беллерин намекнул, что в обозримом будущем может вернуться на "Камп Ноу", где стал выпускником местной академии, но не дождался шанса в первой команде. Фернандес приветствует порыв Эктора.

"Он очень хороший игрок и отлично выступает за "Арсенал". Эктор еще очень молод и, безусловно, интересен "Барселоне", - сообщил Фернандес Goal.

Одновременно с кандидатурой Беллерина каталонцы раздумывают над возвращением в клуб 23-летнего Деулофеу, выступающего в данный момент за "Милан" на правах аренды. Трансфер Жерара до сих пор принадлежит "Эвертону", однако "Барселона" может заполучить игрока со скидкой.

"Да, у нас есть соответствующая опция, и мы можем ей воспользоваться. В "Эвертоне" он почти не получал игровую практику, но после перехода в "Милан," наконец, начал выходить на поле и даже был вызван в сборную Испании".

"Давайте не будем торопить события и просто наберемся терпения. Повторюсь, мы вправе выкупить его контракт, это обойдется нам примерно в 12 миллионов евро", - добавил Фернандес.


Метки Арсенал, Барселона, Беллерин, Деулофеу, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2017 14:00

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  1. tem478 22.03.2017 14:58 # tem478
    Был бы рад если бы Барселона выцепила обоих, разбалансировка линий команды бы точно была б по уровню и сыгранности, что на руку Реалу. да и не самые оптимальные варианты для усиления команды уровня Барсы, хотя наверное и рассматриваются как конкуренты\замена некоторым нынешним не айс игрокам.. Еще бы там у них из нападения кто-нить "выпал" из MSN. Хотя с.ка, все еще сильны каталонцы.

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  2. mancunia-planet 22.03.2017 14:52 # mancunia-planet
    Балерина в Барсе, давай дасвиданья...
    нафига им такой мусор как Дэлофэу хз... а таких игроков как Санчес или Педро выкидывают грубоговоря

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  3. kos9k 22.03.2017 14:39 # kos9k
    но ведь беллерин предан арсеналу, он не такой, он не уйдет...(

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  4. selfish 22.03.2017 14:34 # selfish
    бели бели бели, бели бели бели - Белирин!

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  5. chelsea88 22.03.2017 14:08 # chelsea88
    свалит балерина, не смотря на слёзы гейгуннеров.

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