"Барселона" раздумывает над возвращением Беллерина и Деулофеу

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес признался, что каталонский клуб рассматривает вариант с возвращением правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина и вингера "Эвертона" Жерара Деулофеу.

Только накануне 22-летний Беллерин намекнул, что в обозримом будущем может вернуться на "Камп Ноу", где стал выпускником местной академии, но не дождался шанса в первой команде. Фернандес приветствует порыв Эктора.



"Он очень хороший игрок и отлично выступает за "Арсенал". Эктор еще очень молод и, безусловно, интересен "Барселоне", - сообщил Фернандес Goal.



Одновременно с кандидатурой Беллерина каталонцы раздумывают над возвращением в клуб 23-летнего Деулофеу, выступающего в данный момент за "Милан" на правах аренды. Трансфер Жерара до сих пор принадлежит "Эвертону", однако "Барселона" может заполучить игрока со скидкой.



"Да, у нас есть соответствующая опция, и мы можем ей воспользоваться. В "Эвертоне" он почти не получал игровую практику, но после перехода в "Милан," наконец, начал выходить на поле и даже был вызван в сборную Испании".



"Давайте не будем торопить события и просто наберемся терпения. Повторюсь, мы вправе выкупить его контракт, это обойдется нам примерно в 12 миллионов евро", - добавил Фернандес.