Фергюсон хочет, чтобы "Юнайтед" выиграл Лигу Европы

Сэр Алекс Фергюсон Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэра Алекс Фергюсон рекомендовал команде Жозе Моуриньо сосредоточиться на Лиге Европы в остатке сезона.

После победы над "Ростовом" Моуриньо уже сказал, что победа в Лиге Европы видится для него более ценным достижением, чем завоевание четвертого места в Премьер-Лиге, и сэр Алекс полностью одобряет расстановку приоритетов Жозе.

"Так получилось, что мы никогда не выигрывали Лигу Европы. Мы никогда не выигрывали Кубок УЕФА, которым этот турнир был прежде".

"У нас отличный жребий. Я не говорю, что победа нам гарантирована, но у нас отличные шансы. Кроме того, победа в Лиге Европы дает тебе пропуск в Лигу Чемпионов — этого не было раньше, а теперь это есть, и это замечательный стимул. Наконец, здесь нет "Севильи", и это хорошо".

"Завоевание трофея — это всегда важно. Это европейский трофей. Пускай это и не Лига Чемпионов, но это все еще европейский трофей. Если ты выигрываешь его, то попадаешь в Лигу Чемпионов, и это стимулирует тебя к победе еще сильнее".

"Кроме того, это способ пополнить свое резюме. Если мы выиграем Лигу Европы, то это будет великолепно. Мы смогли бы добавить его в коллекцию к Европейскому Кубку, Кубку Чемпионов, Лиге Чемпионов. Мы хотим быть самым успешным клубом в Англии", — сообщил Фергюсон ESPN.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1662

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 22.03.2017 15:04 # manutd-20champ
    какие же умственно отсталые здесь пенсы и колбасные (ниже), тявкать на самого великого тренера всех времен и народов.

    (ответить)

  2. tem478 22.03.2017 14:49 # tem478
    Все правильно говорит.

    (ответить)

  3. kos9k 22.03.2017 14:41 # kos9k
    раньше боролись за победу в лч
    сейчас мечтают выиграть ле
    затем будут устраивать оргии от победы в кале

    (ответить)

  4. gufak 22.03.2017 14:24 # gufak
    Ниже плинтуса упасть невозможно, алекс пытается это опровергнуть

    (ответить)

  5. narcot 22.03.2017 14:14 # narcot
    ну сам глотал у всяких атлетиков в ле

    (ответить)

  6. sher-liverpool 22.03.2017 14:06 # sher-liverpool
    для этого поработай свом ртом,Алекс шлюхгусон

    (ответить)

  7. selfish 22.03.2017 13:58 # selfish
    будет сделано

    (ответить)

  8. manchester-money 22.03.2017 13:53 # manchester-money
    судя по белоснежной улыбке он над этим уже поработал

    (ответить)

  9. mancunia-planet 22.03.2017 13:46 # mancunia-planet
    хатю хатю и я
    а то в ЛЧ хрен попадёшь походу

    (ответить)

  10. fupler 22.03.2017 13:18 # fupler
    для чего интересно он согласился побухать со сколари??? после первого матча их команд в апл?

    (ответить)

  11. dimon70 22.03.2017 13:18 # dimon70
    таки посмотрим

    (ответить)

  12. largo-winch 22.03.2017 13:17 # largo-winch
    Было бы заебись проиграть в финале ))

    (ответить)

  13. chelsea88 22.03.2017 13:09 # chelsea88
    ну для этого рту сиралекса необходимо усиленно работать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: