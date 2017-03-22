Фергюсон хочет, чтобы "Юнайтед" выиграл Лигу Европы
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэра Алекс Фергюсон рекомендовал команде Жозе Моуриньо сосредоточиться на Лиге Европы в остатке сезона.
После победы над "Ростовом" Моуриньо уже сказал, что победа в Лиге Европы видится для него более ценным достижением, чем завоевание четвертого места в Премьер-Лиге, и сэр Алекс полностью одобряет расстановку приоритетов Жозе.
"Так получилось, что мы никогда не выигрывали Лигу Европы. Мы никогда не выигрывали Кубок УЕФА, которым этот турнир был прежде".
"У нас отличный жребий. Я не говорю, что победа нам гарантирована, но у нас отличные шансы. Кроме того, победа в Лиге Европы дает тебе пропуск в Лигу Чемпионов — этого не было раньше, а теперь это есть, и это замечательный стимул. Наконец, здесь нет "Севильи", и это хорошо".
"Завоевание трофея — это всегда важно. Это европейский трофей. Пускай это и не Лига Чемпионов, но это все еще европейский трофей. Если ты выигрываешь его, то попадаешь в Лигу Чемпионов, и это стимулирует тебя к победе еще сильнее".
"Кроме того, это способ пополнить свое резюме. Если мы выиграем Лигу Европы, то это будет великолепно. Мы смогли бы добавить его в коллекцию к Европейскому Кубку, Кубку Чемпионов, Лиге Чемпионов. Мы хотим быть самым успешным клубом в Англии", — сообщил Фергюсон ESPN.
22.03.2017 13:00
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Последние комментарии:
какие же умственно отсталые здесь пенсы и колбасные (ниже), тявкать на самого великого тренера всех времен и народов.
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Все правильно говорит.
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раньше боролись за победу в лч
сейчас мечтают выиграть ле
затем будут устраивать оргии от победы в кале
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Ниже плинтуса упасть невозможно, алекс пытается это опровергнуть
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ну сам глотал у всяких атлетиков в ле
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для этого поработай свом ртом,Алекс шлюхгусон
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будет сделано
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судя по белоснежной улыбке он над этим уже поработал
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хатю хатю и я
а то в ЛЧ хрен попадёшь походу
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для чего интересно он согласился побухать со сколари??? после первого матча их команд в апл?
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таки посмотрим
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Было бы заебись проиграть в финале ))
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ну для этого рту сиралекса необходимо усиленно работать.
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