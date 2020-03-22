"Юнайтед" следит за Жорди Альбой

Жорди Альба "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг левого защитника "Барселоны" Жорди Альбы.

Как стало известно изданию Manchester Evening News от близкого к игроку источника, Жорди не чувствует себя комфортно на "Ноу Камп" и открыт к переезду на "Олд Траффорд" в конце сезона, несмотря на действительный до 2020 года контракт.

Прежде чем принять какое-либо решение относительно своего будущего, Альба хочет узнать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера "Барселоны" грядущим летом.

Интерес "красных дьяволов" к 28-летнему игроку сборной Испании обусловлен неопределенностью с будущим Люка Шоу и Маттео Дармиана. В данный момент Жозе Моуриньо попросту не имеет основного левого защитника, также успев попробовать на этой позиции Дейли Блинда, Маркоса Рохо и Эшли Янга.

Однако если Альба будет доступен для трансфера, то "Юнайтед" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией — в первую очередь со стороны своих соседей из "Манчестер Сити", для которых укрепление флангов обороны является одним из приоритетов на грядущее лето.


Метки Альба, Барселона, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 763

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  1. manutd-20champ 22.03.2017 12:31 # manutd-20champ
    нах не нужен

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  2. chelsea88 22.03.2017 12:22 # chelsea88
    а то своих ныряльщиков не хватает. Приходится из барбилоны выписывать.

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  3. gerry 22.03.2017 12:17 # gerry
    Ещё один мерзкий игрок в мерзкую команду

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  4. trent 22.03.2017 12:16 # trent
    Нужно просто наигрывать Шоу, матч за матчем. Моуринье ищет проблемы там, где их нет.

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  5. selfish 22.03.2017 12:04 # selfish
    В Ростов

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  6. van-der-slav 22.03.2017 12:02 # van-der-slav
    Еще один левый защитник. Классно

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