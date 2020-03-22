"Юнайтед" следит за Жорди Альбой
"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг левого защитника "Барселоны" Жорди Альбы.
Как стало известно изданию Manchester Evening News от близкого к игроку источника, Жорди не чувствует себя комфортно на "Ноу Камп" и открыт к переезду на "Олд Траффорд" в конце сезона, несмотря на действительный до 2020 года контракт.
Прежде чем принять какое-либо решение относительно своего будущего, Альба хочет узнать, кто сменит Луиса Энрике на посту главного тренера "Барселоны" грядущим летом.
Интерес "красных дьяволов" к 28-летнему игроку сборной Испании обусловлен неопределенностью с будущим Люка Шоу и Маттео Дармиана. В данный момент Жозе Моуриньо попросту не имеет основного левого защитника, также успев попробовать на этой позиции Дейли Блинда, Маркоса Рохо и Эшли Янга.
Однако если Альба будет доступен для трансфера, то "Юнайтед" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией — в первую очередь со стороны своих соседей из "Манчестер Сити", для которых укрепление флангов обороны является одним из приоритетов на грядущее лето.
22.03.2017 12:00
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Последние комментарии:
нах не нужен
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а то своих ныряльщиков не хватает. Приходится из барбилоны выписывать.
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Ещё один мерзкий игрок в мерзкую команду
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Нужно просто наигрывать Шоу, матч за матчем. Моуринье ищет проблемы там, где их нет.
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В Ростов
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Еще один левый защитник. Классно
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