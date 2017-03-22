"Фенербахче" готовит предложение по Озилу

"Фенербахче" раздумывает над предложением по плеймейкеру "Арсенала" Месуту Озилу грядущим летом.

Как известно, 28-летний Озил до сих пор не согласовал новый контракт с "канонирами". Срок действующего, между тем, истекает по окончании следующего сезона, что неизбежно навевает на мысли о желании Месута сменить клуб.



Воспользоваться ситуацией с неопределенным будущим Озила готов "Фенербахче". Как сообщает The Telegraph, Месут может заменить в команде бывшего капитана "Арсенала" Робина Ван Перси, что в свою очередь облегчит зарплатную ведомость клуба.



Еще одна причина, скрывающая за интересом "Фенербахче" к немцу с турецкими корнями, связана с личной жизнью игрока. Совсем недавно желтая пресса запечатлела Озила с бывшей мисс Турция Амине Гульсе. Согласно слухам, Месут даже подыскал жилье в Стамбуле стоимостью 5 миллионов фунтов.