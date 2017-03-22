"Арсенал" остался на месяц без Петра Чеха

Первый номер "Арсенала" Петр Чех проведет около месяца в лазарете с травмой икроножной мышцы и, таким образом, пропустит важнейший матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 2 апреля.

Напомним, Чех был заменен еще в первом тайме субботнего матча против "Вест Бромвича", завершившегося поражением "канониров" со счетом 3:1.



Как сообщает The Telegraph, накануне экс-голкипер "Челси" прошел углубленное обследование, и предварительные результаты гласят о том, что на восстановление Петру потребуется четыре недели.



Потеря Чеха станет очередным ударом по "Арсеналу" в стремлении вернуться в топ-4 Премьер-Лиги, потому что сразу после международного перерыва подопечных Арсена Венгера ожидает домашнее противостояние с одним из своих прямых конкурентов в лице "Сити".



Также Чех пропустит матчи против "Вест Хэма", "Кристал Пэлас" и, возможно, "Мидлсбро", но имеет шансы вернуться к полуфиналу Кубка Англии против все того же "Сити" на "Уэмбли" 23 апреля.



В отсутствие Петра ворота "канониров" будет защищать Давид Оспина, который в последние недели демонстрирует неважную форму и, как поговаривают, собирается покинуть клуб в конце сезона.