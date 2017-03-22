Руни, скорее всего, вернется в "Эвертон" летом

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, вероятно, покинет "Олд Траффорд" грядущим летом и вернется в свой родной клуб "Эвертон" безо всякой компенсации.

Соответствующее заявление в эксклюзивном материале делает уважаемое издание The Independent, ссылаясь на собственные источники в обоих клубах.



Являясь воспитанником мерсисайдского клуба, Уэйн толком не успел поиграть за "ирисок" и уже в 2004 году, 18-летним юношей, отправился в "Юнайтед", где позже вырос в звезду мировой величины.



Однако в этом сезоне Руни потерял место в стартовом составе "красных дьяволов", и это наводит его на мысли о смене клуба — особенно в свете приближения Чемпионата Мира 2018 года в России, выступлением на котором Уэйн планирует завершить свою международную карьеру.



Несмотря на все свои проблемы в "Юнайтед" в этом сезоне, Руни чувствует, что еще не сказал своего последнего слова в Премьер-Лиге.В этой связи возможность снова поиграть за "Эвертон" видится Уэйну привлекательной.



По информации издания, "Юнайтед" не только не собирается стоять на пути у своего лучшего бомбардира всех времен, а даже готов поспособствовать его возвращению на "Гудисон Парк". Ради этого "дьяволы" согласны расторгнуть роскошный контракт Уэйна и отпустить его свободным агентом.



Однако для возвращения к "ирискам" Руни нужно будет согласиться на почти двукратное понижение зарплаты — до 150 тысяч фунтов в неделю, больших которых "Эвертон" платить никак не готов. Предположительно, это не станет проблемой для Уэйна.



Нельзя исключать, что другие клубы Премьер-Лиги тоже проявят интерес к Руни и даже предложат ему больше денег — например, "Вест Хэм". Однако всем прочим вариантам, не говоря уже об экзотических вроде отъезда в Китай, Уэйн предпочитает "Эвертон".



Также сообщается, что "Эвертон" изучает вопрос о возвращении Руни уже несколько месяцев. В данный момент оба клуба ожидают, что сделка, "скорее всего, состоится".