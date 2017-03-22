Коста намекнул, что "Атлетико" упустил свой шанс вернуть его

Нападающий "Челси" Диего Коста намекнул, что "Атлетико" навсегда упустил свой шанс вернуть его.

Ранее игрок сборной Испании уже говорил, что прошлым летом пытался вернуться в свой бывший клуб. В очередной раз касаясь этой темы, Диего дал понять, что уже не будет предпринимать повторных попыток, несмотря на свою привязанность к "Атлетико".



"В "Атлетико" знают, что я испытываю особые чувства к их команде, там прошел лучший период моей карьеры. Эль Чоло (Диего Симеоне) знает, что мое возвращение в "Атлетико" не было невозможным".



"Мои отношения с Конте поначалу складывались неважно, потому что, когда он пришел, я сразу же сказал ему о своем желании вернуться в "Атлетико". Представьте себе, фанаты "Челси" очень меня любят — даже больше, чем в "Атлетико"!



"Я сделал все возможное, чтобы уйти в "Атлетико", но этого не случилось. Я сделал все возможное для своего возвращения и в будущем уже не буду сражаться таким образом. Когда "Атлетико" требовалось подождать, я не хотел ждать", — сообщил Коста радиостанции El Larguero.