Коста намекнул, что "Атлетико" упустил свой шанс вернуть его

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста намекнул, что "Атлетико" навсегда упустил свой шанс вернуть его.

Ранее игрок сборной Испании уже говорил, что прошлым летом пытался вернуться в свой бывший клуб. В очередной раз касаясь этой темы, Диего дал понять, что уже не будет предпринимать повторных попыток, несмотря на свою привязанность к "Атлетико".

"В "Атлетико" знают, что я испытываю особые чувства к их команде, там прошел лучший период моей карьеры. Эль Чоло (Диего Симеоне) знает, что мое возвращение в "Атлетико" не было невозможным".

"Мои отношения с Конте поначалу складывались неважно, потому что, когда он пришел, я сразу же сказал ему о своем желании вернуться в "Атлетико". Представьте себе, фанаты "Челси" очень меня любят — даже больше, чем в "Атлетико"!

"Я сделал все возможное, чтобы уйти в "Атлетико", но этого не случилось. Я сделал все возможное для своего возвращения и в будущем уже не буду сражаться таким образом. Когда "Атлетико" требовалось подождать, я не хотел ждать", — сообщил Коста радиостанции El Larguero.


Метки Атлетико, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. bushido 22.03.2017 10:06 # bushido
    Благодаря ему теперь на стадике мы слышим не только челси-челси-челси, но и диего-диего-диего.

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  2. j-silver 22.03.2017 09:50 # j-silver
    расстрэлять

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  3. reeker 22.03.2017 09:13 # reeker
    В Китай.

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  4. chelsealondon 22.03.2017 08:07 # chelsealondon
    Диего Диего Диего...

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