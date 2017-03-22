Милнеру не нравится играть защитника

Джеймс Милнер из "Ливерпуля" заявил, что ему не нравится играть левого защитника, но он готов это делать ради команды.

По ходу этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп от безысходности решил попробовать опытного Милнера на левом краю обороны, и Джеймс так хорошо проявил себя в этой роли, что более не возвращался в полузащиту.



По словам экс-игрока "Астон Виллы" и "Манчестер Сити", ему не нравится играть защитника, однако он готов делать это и дальше, если того хочет Клопп.



"Если честно, не нравится. Но этого хочет тренер, и это в лучших интересах команды. Если он думает, что я лучше всего подхожу для этой позиции, то я буду там играть. Любой успешной команде требуется 11 игроков, а также 25 в обойме. Нужно поступать так, как необходимо команде, а не как хочется тебе".



"Я буду играть там, где попросят. Мне кажется, что есть позиции, где бы я пригодился больше. В прошлом году я играл в полузащите и создал довольно много голов, но я буду играть там, где необходимо", — сообщил Милнер Sky Sports.