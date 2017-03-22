Игрок Года. Кто, если не Канте?

Сезон в английской Премьер-Лиге выходит на финишную прямую, и скоро придет время для подведения итогов и вручения призов. Традиционно одной из самых престижных номинаций в Премьер-Лиге является звание Игрока Года по версии профессиональных футболистов. В прошлой кампании футболисты признали лучшим Рияда Махреза, фаворит в этой кампании — тоже игрок "Лестера", пускай бывший.

Лучшего игрока в английском футболе по версии Ассоциации профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) выбирают с 1974 года. Процедура такова — каждой весной каждый член Ассоциации, являющейся чем-то вроде профсоюза футболистов, может проголосовать за двух игроков из заранее подобранного списка.



Премия считается исключительно престижной среди самых футболистов, так как победитель получает признание коллег, а не журналистов или болельщиков. Первым лауреатом в 1974 году был защитник "Лидса" Норман Хантер, а два раза получить приз смогли лишь пять игроков — Марк Хьюз, Алан Ширер, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл. Причем только Ширера признавали Игроком Года в двух разных клубах — "Блэкберне" и "Ньюкасле".



Кроме того, Ассоциация называет и Молодого Игрока Года и время от времени случается так, что два этих приза получает один и тот же игрок. Ранее такое случалось в сезоне 1976/77 (Энди Грей), 2006/07 (Криштиану Роналду) и 2012/13 (Гарет Бэйл).



В этом сезоне может так случиться, что впервые с сезона 1999/2000 Игроком Года станет полузащитник оборонительной направленности — Нголо Канте, которого букмекеры называют явным претендентом на звание Игрока Года по версии футболистов. Ранее опорники выигрывали этот приз крайне редко — в указанном уже сезоне 1999/00 лучшим стал Рой Кин, ранее признавали Игроком Года Питера Рида из "Эвертона" (1984/85) и Джона Уорка из "Ипсвича" (1980/81).



Чаще всего Игроками Года становились футболисты "Манчестер Юнайтед" (11 раз), а также "Ливерпуля" (6), "Тоттенхэма" и "Арсенала" (по 5). А вот игроки "Челси" выигрывали приз только дважды — в сезоне 2004/05 лучшим назвали Джона Терри, а в чемпионате 2014/15 — Эдена Азара, который будет в числе претендентов и в этот раз.



Оценивая шансы на победу выбранных кандидатов, воспользуемся помощью котировок букмекеров, своими деньгами отвечающими за точность прогнозов.



Нголо Канте ("Челси")



Коэффициент: 1.2



Нголо Канте проводит великолепный сезон — именно его приход в "Челси" считают главным фактором, который помог Антонио Конте быстро настроить сбоивший в прошлом сезоне механизм. Три защитника — это хорошо, но без черновой работы Канте в центре поля оборонительная конструкция Конте не была бы столь эффективной. Канте заслуженно считается фаворитом у букмекеров, так как все, кто играл против него, не могут не отметить важность той работы, которую выполняет Нголо.



Несмотря на свой небольшой рост и достаточно щуплую фактуру, Канте является непревзойденным мастером отбора, а кроме того — его неуемная энергия позволяет постоянно появляться в той точке поля, где нужнее всего его помощь. Соперникам "Челси" в этом сезоне часто могло показаться, что у Канте есть двойник, который время от времени появляется на поле, чтобы помогать "брату" — настолько вездесущим становится Нголо. Это же отмечал и Азар.



Помешать ему выиграть приз может разве что нечто из ряда вон выходящее в исполнении кого-то из его коллег по команде. Сейчас в мире футбола даже болельщики стали с особым уважением относиться к опорным полузащитникам, так как у них есть цифры, доказывающие их исключительную полезность, и по этим цифрам Канте — лучший по количеству отборов, один из лучших по числу контактов с мячом, а проценту точности его передач могут позавидовать многие плеймейкеры. К тому же — он еще и забивает! Его гол в ворота "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии стал тем фактором, который еще больше снизил коэффициенты в букмекерских конторах на победу Нголо в номинации Игрок Года.



Эден Азар ("Челси")



Коэффициент: 7.0



Эден Азар проводит отличный сезон, и если бы не было у "Челси" Нголо Канте, то именно он бы и стал главным претендентом на то, чтобы второй раз в карьере стать Игроком Года. Азар прилично забивает, но главная его ценность для "Челси" в том, что редкая атака команды проходит без участия бельгийца. Имея такого игрока, как Эден, способного протащить за счет техники и скорости мяч к владениям противника и найти правильный момент для удобной передачи, не нужно изобретать велосипед в построении атакующих действий — Азар все сделает сам.



В прошлом сезоне у Эдена были проблемы с лишним весом и взаимопониманием с Моуриньо, но с Конте бельгиец сработался с первого дня и стал для него незаменимым исполнителем. По числу результативных передач Азар уступает не только Фабрегасу и Педро (по 7), но и Матичу (6) с Диего Костой (5), но его участие оказывается важным в первую очередь на стадии конструкции атаки, придания ей скорости и правильной геометрии. Играет свою роль и то, что если уж Азар забивает — делает он это практически всегда красиво.



Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед")



Коэффициент: 21.0



Конечно, сложно стать Игроком Года в команде, которая не сражается за чемпионский титул, но профессиональные игроки уже не раз выбирали лучшим того, кто и близко не подбирался к титулу — того же Гарета Бэйла, например. Златан восхищает своим футбольным долголетием и тем, как он быстро адаптировался в новой для него команде и лиге, став незаменимым игроком "Юнайтед". Перед началом сезона думалось, что Моуриньо будет беречь "ветерана" и использовать его только в важных матчах, но на самом деле Златан находится в такой форме, что готов проводить по две игры в неделю, летать в Ростов и Одессу и выходить через три дня в Премьер-Лиге на полный матч.



Да, он чаще других нападающих бьет по воротам, и эффективность Златана в некоторых матчах оставляет желать лучшего, но теряет концентрацию швед исключительно в поединках, где и кроме него находится игрок, способный поразить ворота соперника, а вот в больших матчах ему зачастую достаточно и одного момента, чтобы забить. Златан стал для МЮ новым Кантона — таким же безусловным лидером и авторитетом с харизмой полубога. Конечно, у него есть шансы получить звание Игрока Года, особенно если получится выиграть Лигу Европы и забить какой-то невероятный гол.



Ромелу Лукаку ("Эвертон")



Коэффициент: 26.0



В данный момент времени Ромелу Лукаку — лучший бомбардир чемпионата. Он перекрыл рекорд своего нынешнего тренера по работе с нападающими Данкана Фергюсона и стал самым результативным игроком "Эвертона" в истории Премьер-Лиги (63 гола), а в общей сложности забил в Премьер-Лиге больше 80 голов, что в возрасте до 24 лет удавалось только Оуэну, Руни и Фаулеру. В конце концов, он стал первым игроком "Эвертона" после Гари Линекера, сумевшим забить 20 и более мячей в чемпионате, но впереди еще приличная дистанция и набравший форму Лукаку может добраться и до отметки в 30 мячей. Более того — он должен это сделать!



Но все же чего-то важного Лукаку для того, чтобы претендовать на всеобщее признание, не хватает — и забивает он далеко не с первого момента и любит куражиться над уже поверженным противником, львиную долю своих мячей забивая в концовке матчей, когда исход их уже предрешен. Сейчас Лукаку заявил о желании перебраться в клуб из Лиги Чемпионов, но есть большие сомнения, что он заиграет в условных "Реале" или "Баварии", или же что будет успешным его возвращение в "Челси".



Диего Коста ("Челси")



Коэффициент: 26.0



Диего Коста, конечно, хорош — его голы в первом круге помогли "Челси" выдать победную серию, на которой и основывается нынешнее преимущество клуба в таблице. Но все же для того, чтобы получить признание коллег, такому игроку, как Коста, необходимо быть на голову сильнее остальных претендентов, чего сейчас не скажешь. Вы же понимаете, что Игрока Года выбирают в том числе и защитники, получающие тычки от Косты, и вообще Диего — тот игрок, которого любят и уважают в первую очередь там, где он играет.



К тому же, история с внезапным желанием отправиться в Китай посреди сезона скажется на репутации Косты, хоть он, наверное — последний игрок в Премьер-Лиге, заботящийся о том, что о нем подумают другие.



Харри Кейн ("Тоттенхэм")



Коэффициент: 34.0



Еще один нападающий и претендент на звание лучшего бомбардира чемпионата — разыгравшийся, но подбитый в матче с "Миллуоллом" очередной микротравмой Харри Кейн. Если бы в составе чемпиона не было столь притягательной личности, как Нголо Канте, шансы Кейна были бы вполне реальными, так как он умеет колотить хет-трики и дубли именно под процедуру голосования за Игрока Года. Но сейчас, даже если Кейн станет лучшим бомбардиром чемпионата, ему придется довольствоваться "Золотой Бутсой", а "Тоттенхэму" — еще и призом Молодого Игрока Года для Деле Алли. Вот там уж точно — никаких альтернатив!



Садио Мане ("Ливерпуль")



Коэффициент: 34.0



Если в список номинантов включат игрока "Ливерпуля", то им обязательно станет Садио Мане — уже в первом своем сезоне на "Энфилде" сенегалец стал незаменимым игроком, что можно было заметить по состоянию "Ливерпуля" в момент, когда Мане отправился на Кубок Африки. Садио в дни, когда у "красных" идет игра, становится просто неудержимым — он как Канте, только в атаке, такой же вездесущий. Мане быстр, у него удивительное чутье на голевые моменты, но самое главное его качество — непредсказуемость для защитников. Техника — неординарная, решения — неожиданные, но он, как и весь "Ливерпуль", хорош только в правильный день.



