Моуриньо считает "любовь и мир" в команде залогом успеха

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что "любовь и мир" в коллективе являются залогом успеха любой команды.

В своем дебютном сезоне работы на "Олд Траффорд" Моуриньо работает не только над улучшением игровых связей, но и над улучшением атмосферы в раздевалке. Португальский тренер убежден, что для этого команде нужны большие личности.



"Ты должен адаптироваться к реальности своего клуба, к его нуждам и требованиям. Для этого необходимо проявить интеллект".



"Приоритет заключается в том, чтобы установить отношения любви и мира в коллективе, обеспечить стабильность. "Манчестер Юнайтед" больше не обладает такими суперличностями, как Гиггз, Скоулз и Рой Кин".



"Руни и Кэррик все еще здесь, и они являются последними представителями того поколения. Затем будет новая группа игроков, которая должна адаптироваться. Именно поэтому для меня было так важно пригласить Златана".



"Не являясь англичанином, но зная культуру клуба, он обладает личностью и профилем, чтобы быть больше, чем просто игроком", — цитирует Моуриньо The Guardian.



Также Моуриньо рассказал о своем личностном развитии на протяжении карьеры и о том, как он себя ощущает за пределами футбольного поля.



"Моуриньо как человек старается быть противоположностью Моуриньо-тренера. Он старается быть сдержанным и спокойным. Старается находить способ отвлечься".



"Я могу отправиться домой и не смотреть футбольный матч, не думать о футболе. Я могу делать это, хотя на старте своей карьеры не мог. Я был на чеку 24 часа в сутки. Мне требовалось повзрослеть в этом отношении".



"Сегодня я чувствую себя комфортно со своим характером как человек. Я стал более зрелым, более миролюбивым. Победа больше не является для меня раем, а поражение больше не означает ад. Думаю, мне по силам передавать эту безмятежность людям, с которыми я работаю, своим игрокам".



"Мои амбиции остались прежними, я так же посвящаю себя работе, тружусь с прежним профессионализмом. Но я стал лучше контролировать свои эмоции", — добавил Жозе.