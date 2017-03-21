Гари Кэхилл: "Никому не заменить Терри"

Центральный защитник "Челси" Гари Кэхилл заявил, что никогда не сможет стать равноценной заменой капитану Джону Терри.

В этом сезоне 36-летний Терри практически не выходит на поле, и Кэхилл вынужден его подменять в роли капитана. По всей видимости, Джон покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом, и тогда Гари получит повязку на постоянной основе.



Кэхилл не скрывает своего восхищения по поводу опытнейшего партнера, выигравшего 14 больших трофеев с "синими", и считает, что никогда не может сравниться с Терри по статусу.



"Я бы никогда не стал пытаться заменить Джона Терри. Это никому не под силу. На протяжении этого сезона, когда он не попадает в состав или недоступен для матчей, для меня было честью носить капитанскую повязку".



"В первую очередь я научился у него, какой образ жизни он ведет, как он играет, как он делает различные вещи. Но я бы никогда не подумал и не подумаю, что стану заменой для него. Он на самой вершине, и никому и никогда не достичь всего того, что он добился в клубе".



"С момента, как я стал носить повязку, в моей игре ничего не изменилось. За исключением того факта, что мне уже 31 год, и я многому научился у него. Я продолжу учиться у Джона, пока он в клубе", — сообщил Кэхилл Evening Standard.